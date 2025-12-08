Saiba quais corridas da Fórmula 1 a Globo vai transmitir na TV aberta em 2026

Encerrada a temporada 2025 da Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo mundial sai da Band e retorna para a Globo, que comprou os direitos de transmissão pelo período entre 2026 e 2028. Nesta segunda-feira, a emissora carioca anunciou quais provas exibirá na TV aberta.

Ao longo da próxima temporada, a Globo promete mostrar na TV aberta um total de 15 corridas. As demais provas serão exibidas em formato compacto, em horário alternativo, na TV aberta. No SporTV, todas as atividades do fim de semana - incluindo treinos livros, classificatórios e corridas sprint - terão exibição ao vivo.

Não terão exibição na TV aberta as corridas na China, Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Canadá, Azerbaijão, Austin, Cidade do México e Catar.

Dos GPs escolhidos pela Globo, quatro deles acontecerão durante a Copa do Mundo de futebol masculino, que terá sede tripla: EUA, México e Canadá. No entanto, como os jogos acontecem nos períodos vespertino e noturno, não serão afetadas as transmissões das provas em Barcelona, Spielberg, Silverstone e Spa-Francorchamps, marcadas para a manhã (no horário de Brasília).

Everaldo Marques deve ser a principal voz das transmissões da Globo. Ele terá a companhia do ex-piloto Luciano Burti e do jornalista Rafael Lopes nos comentários. As reportagens serão divididas entre Julia Guimarães (Europa), Marcelo Courrege (Ásia e Oceania) e Guilherme Pereira (América do Norte).

O ano de 2026 será de muitas mudanças na Fórmula 1. Os carros terão tamanho um pouco reduzido, ganharão nova motorização (com maior participação de motor elétrico), combustíveis 100% renováveis e vão modificar seu estilo aerodinâmico. Será o fim da era da asa traseira móvel (DRS), que era acionada para ajudar em ultrapassagens. Agora, os pilotos terão um botão que aumentará a potência e auxiliará nas tentativas de deixar concorrentes para trás.

Lando Norris, campeão mundial em 2025, vai adotar o número 1 na próxima temporada. Já Max Verstappen deve retornar ao 33. Haverá uma nova equipe no grid. A norte-americana Cadillac começará sua jornada com forte apoio da Ferrari. Já a Sauber passará a ser Audi. A montadora alemã promete engrossar a lista de candidatos a vitória e tem entre seus pilotos o brasileiro Gabriel Bortoleto.

A Fórmula 1 volta à ativa em janeiro. Entre os dias 26 e 30 serão feitos testes privados em Barcelona. Outros dois períodos de treinamento estão reservados para o Bahrein: entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 do mesmo mês. A temporada começa oficialmente na Austrália, no dia 8 de março.

VEJA A LISTA DE GPS DA F1 QUE A GLOBO TRANSMITIRÁ EM TV ABERTA EM 2026 08/03 - 1h - GP da Austrália (Melbourne) 23/03 - 2h - GP do Japão (Suzuka) 07/06 - 10h - GP de Mônaco (Montecarlo) 14/06 - 10h - GP de Barcelona (Montmeló) 28/06 - 10h - GP da Áustria (Spielberg) 05/07 - 11h - GP da Inglaterra (Silverstone) 19/07 - 10h - GP da Bélgica (Spra-Francorchamps) 26/07 - 10h - GP da Hungria (Budapeste) 23/07 - 10h - GP da Holanda (Zandvoort) 06/09 - 10h - GP da Itália (Monza) 13/09 - 10h - GP da Espanha (Madri) 11/10 - 9h - GP de Singapura (Marina Bay) 08/11 - 14h - GP de São Paulo (Interlagos) 21/11 - 1h - GP de Las Vegas 06/12 - 10h - GP de Abu Dhabi (Yas Marina)