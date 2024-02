Saiba o regulamento e a tabela do Pré-Olímpico de basquete feminino, que ocorre em Belém

Pela primeira vez na história o Brasil foi escolhido para sediar um torneio Pré-Olímpico de basquete feminino. A partir desta quinta-feira (8), o Brasil e outras das melhores seleções do mundo iniciam em Belém a jornada rumo aos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados em julho deste ano.

VEJA MAIS

Ao todo, 12 seleções vão participar das Olimpíadas. No entanto, apenas duas delas - EUA, campeões mundiais; e França, país-sede - estão classificadas. Para selecionar as demais equipes participantes do torneio, a FIBA (entidade que rege o basquete no mundo) organizou o torneio Pré-Olímpico, com 16 equipes participantes.

Belém vai receber um grupo do Pré-Olímpico, assim como outros três países anfitriões: Bélgica, China e Hungria. Além das seleções da casa, cada local terá a presença de outras três equipes, representando todos os continentes do mundo.

Veja a divisão dos grupos:

Grupo com sede na China

China

Nova Zelândia

França

Porto Rico

Grupo com sede na Bélgica

Bélgica

Senegal

Estados Unidos

Nigéria

Grupo com sede no Brasil

Brasil

Austrália

Sérvia

Alemanha

Grupo com sede na Hungria

Hungria

Espanha

Japão

Canadá

Em cada grupo as seleções se enfrentam em apenas um turno de partidas. As três equipes melhor classificadas em cada chave se classificam aos Jogos de Paris. Ao contrário do futebol, vitórias valem dois pontos na classificação e derrotas um ponto. Em caso de empate na tabela, o saldo de pontos marcados será o primeiro critério de desempate.

Apesar de já estarem classificadas às Olimpíadas, as seleções da França e Estados Unidos participam do Pré-Olímpico. Para esses times, o torneio servirá para somar pontos no ranking mundial da FIBA. No entanto, como essas equipes já tem vaga em Paris garantida, nos grupos que elas participam, apenas as duas seleções mais bem colocadas garantem espaço nos Jogos de 2024.

Rodadas

A FIBA já determinou a tabela de jogos do Pré-Olímpico. Segundo a entidade, as partidas serão disputadas na modalidade "rodada dupla", ou seja, uma seguida da outra. Veja as datas e horários dos jogos do Brasil e das demais seleções em Belém.

1ª rodada

17h - Sérvia x Alemanha

20h - Brasil x Austrália

2ª rodada

17h - Austrália x Alemanha

20h - Brasil x Sérvia

3ª rodada

17h - Austrália x Sérvia

20h - Brasil x Alemanha