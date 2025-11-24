SAFs no Brasil: 36,4% dos torcedores apoiam adoção do modelo em clubes de futebol, diz pesquisa Estadão Conteúdo 24.11.25 23h02 Cerca de 36,4% dos torcedores brasileiros apoiam a transformação de clubes de futebol em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). É o que indica um levantamento da AtlasIntel, encomendado pela CBF, divulgado nesta segunda-feira. De acordo com a pesquisa, outros 36,5% dos entrevistados responderam que "não sabe se apoia ou não" o modelo de gestão, enquanto 27,1% disseram que são contra a adoção das SAFs. Dessa forma, o levantamento sugere que o tema ainda está em processo de consolidação no debate público. No Campeonato Brasileiro de 2025, seis clubes adotaram as SAFs como modelo de gestão: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco da Gama. "Apesar da crescente visibilidade das SAFs na mídia e na indústria do futebol, o tema ainda exige mais comunicação, pedagogia e clareza por parte de clubes, dirigentes e especialistas para que o torcedor consiga formar uma opinião mais consolidada", diz um trecho do relatório. INVESTIMENTOS EM TIMES DE FUTEBOL O relatório também apurou que cerca de 48 milhões de torcedores investiriam em clubes de futebol se as ações estivessem disponíveis na bolsa de valores. De acordo com a pesquisa, seis clubes lideram o interesse financeiro. No topo, aparece o Flamengo, com 43,3% da preferência, seguido por Palmeiras (37%) e Bragantino (35,7%). Em seguida, aparecem São Paulo (32,8%), Fluminense (32,7%) e Botafogo (30,5%). Segundo o relatório, a entrada dos clubes na B3, bolsa de valores sediada na cidade de São Paulo, poderia redesenhar o modelo de financiamento no futebol. "Isso seria um novo atrativo para os clubes se capitalizarem, uma super ampliação do número de pessoas na bolsa e uma forma de transferir parte dos gastos que os brasileiros têm feito nas bets para investimento direto nos clubes", explicou Marcelo Rotenberg, Diretor de Políticas Públicas na AtlasIntel. Atualmente, o país conta com cerca de 5 milhões de pessoas físicas que investem. Entre os 48 milhões torcedores dispostos a entrar nesse negócio, cerca de 3,8 milhões (8,2%) estariam dispostos a investir uma quantia superior a R$ 5 mil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF SAF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18