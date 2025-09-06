Sabalenka relembra derrotas em finais após título do US Open: 'Lições que valeram a pena' Estadão Conteúdo 06.09.25 21h18 Ao derrotar Amanda Anisimova na final do US Open neste sábado em Nova York, a belarussa Aryna Sabalenka se tornou a primeira mulher a defender o título do Grand Slam americano desde 2014. Há quase um ano no topo do ranking mundial, a tenista de 27 anos conquistou seu primeiro Major em 2025, após os vices no Aberto da França e Roland Garros e a semifinal de Wimbledon. "Todas aquelas difíceis lições valeram a pena agora", afirmou Sabalenka após conquistar seu quarto título de Grand Slam. "Estou sem palavras agora", completou ela, que evitou se tornar a primeira mulher a perder três finais de Majors em uma única temporada desde a belga Justine Henin em 2006. Com a vitória em Nova York, a número um do mundo conseguiu vencer uma rival dos EUA na decisão de um grande título neste temporada. No Aberto da Austrália, ela foi derrotada por Madison Keys e, em Roland Garros, caiu diante de Coco Gauff. Além disso, Anisimova foi a responsável pela eliminação de Sabalenka nas semifinais em Wimbledon. "Estar em duas finais seguidas de Grand Slams é algo incrível", afirmou Anisimova, vice-campeã também em Wimbledon. "Mas perdê-las também é super difícil", completou a tenista de 24 anos, que vai atingir seu melhor ranking, o quarto lugar, na carreira na segunda-feira. Sabalenka tentou consolar a adversária. "Sei quanto é duro perder finais, mas acredite você ainda vai vencer", afirmou a bicampeã do US Open. "Vai desfrutar ainda mais depois de passar por estas duras derrotas em finais." "É incrível", afirmou Anisimova, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia nas oitavas de final em Nova York. "Estou espantada com tudo o que você conquistou e segue conquistando", afirmou a tenista dos EUA para Sabalenka. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Aryna Sabalenka Amanda Anisimova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 Futebol Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante 06.09.25 17h48 MMA Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. 06.09.25 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 Será? Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira; clube se manifesta sobre interesse 06.09.25 18h23 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18