Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. Caio Maia 24.10.25 12h30 Corrida do Círio 2025 será realizada neste final de semana. (Igor Mota/O Liberal) Nos dias 25 e 26 de outubro, Belém será novamente palco de uma das corridas de rua mais esperadas do ano: a Corrida do Círio. O evento tradicional integra o calendário oficial do Círio de Nazaré e, em 2025, chega à sua 40ª edição, reunindo mais de 9 mil atletas em percursos de 5 km e 10 km, com largada às 6h no Portal da Amazônia. No sábado (25), além da prova de 5 km, será realizada a Corridinha do Círio, voltada para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distâncias entre 100 e 1.000 metros, conforme a faixa etária. Já no domingo (26), ocorre a corrida de 10 km, encerrando o fim de semana esportivo na capital paraense. Diante da grande participação de pessoas de todas as idades, especialistas falam sobre a importância da preparação física e dos cuidados com a saúde para garantir uma corrida segura. Fé, devoção e responsabilidade com o corpo O cardiologista Tássio Moura, do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), destaca que a Corrida do Círio é um ato de fé, mas que exige responsabilidade com o corpo. “A corrida é um momento de muita fé da população, mas também exige cuidados com a saúde. Cada participante deve avaliar sua condição física antes de correr, de preferência com um médico cardiologista”, orienta o especialista. Cardiologista Tássio Moura alerta que uma avaliação médica (Arquivo pessoal) Como se preparar para a Corrida do Círio O médico responde às principais dúvidas dos corredores: Quem pode participar: Pessoas com doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão podem participar, desde que tenham autorização médica e acompanhamento regular. Primeiro passo: Fazer triagem médica e exames conforme o perfil. Respeitar os limites e evitar comparações com outros atletas. Antes da prova: Manter hidratação, fazer refeições leves, evitar álcool e estimulantes, e usar roupas leves e confortáveis. Batimentos saudáveis: O coração pode ultrapassar 100 bpm durante o esforço. Se houver tontura, dor no peito ou falta de ar, o corredor deve parar imediatamente. Doenças pré-existentes: É possível participar com segurança, desde que haja acompanhamento cardiológico e atenção a sintomas como palpitação ou mal-estar súbito. Treinos e preparação física Para o professor de educação física e organizador de corridas Nazareno Farias, o evento vai além da competição. “Temos corredores de todas as idades, com diferentes objetivos: combater o estresse, a obesidade, a depressão ou simplesmente se socializar. A Corrida do Círio é um símbolo de fé e superação”, afirma. Educador físico Nazareno Farias destaca que a Corrida do Círio é mais que uma prova (Paula Lourinho/ Ascom Prefeitura de Belém) Segundo Nazareno, a preparação envolve um plano estruturado, com diferentes tipos de treino para desenvolver resistência, força e velocidade, além de evitar lesões. Treinos de resistência para aumentar a capacidade cardiovascular; Treinos de velocidade para melhorar o tempo; Fortalecimento muscular para prevenir lesões; Alongamento e mobilidade para manter a flexibilidade; Descanso e recuperação para adaptação do corpo. O educador físico também destaca a importância do acompanhamento individualizado, respeitando idade, histórico de saúde e nível de condicionamento. “Motivação e disciplina são cruciais. Trabalhar a mente e o hábito de treinar regularmente é parte do processo”, reforça. 