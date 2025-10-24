Capa Jornal Amazônia
Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025

Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino.

Caio Maia
fonte

Corrida do Círio 2025 será realizada neste final de semana. (Igor Mota/O Liberal)

Nos dias 25 e 26 de outubro, Belém será novamente palco de uma das corridas de rua mais esperadas do ano: a Corrida do Círio. O evento tradicional integra o calendário oficial do Círio de Nazaré e, em 2025, chega à sua 40ª edição, reunindo mais de 9 mil atletas em percursos de 5 km e 10 km, com largada às 6h no Portal da Amazônia.

No sábado (25), além da prova de 5 km, será realizada a Corridinha do Círio, voltada para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distâncias entre 100 e 1.000 metros, conforme a faixa etária. Já no domingo (26), ocorre a corrida de 10 km, encerrando o fim de semana esportivo na capital paraense.

Diante da grande participação de pessoas de todas as idades, especialistas falam sobre a importância da preparação física e dos cuidados com a saúde para garantir uma corrida segura.

Fé, devoção e responsabilidade com o corpo

O cardiologista Tássio Moura, do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), destaca que a Corrida do Círio é um ato de fé, mas que exige responsabilidade com o corpo. “A corrida é um momento de muita fé da população, mas também exige cuidados com a saúde. Cada participante deve avaliar sua condição física antes de correr, de preferência com um médico cardiologista”, orienta o especialista.

image Cardiologista Tássio Moura alerta que uma avaliação médica (Arquivo pessoal)

Como se preparar para a Corrida do Círio

O médico responde às principais dúvidas dos corredores:

  • Quem pode participar: Pessoas com doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão podem participar, desde que tenham autorização médica e acompanhamento regular.
  • Primeiro passo: Fazer triagem médica e exames conforme o perfil. Respeitar os limites e evitar comparações com outros atletas.
  • Antes da prova: Manter hidratação, fazer refeições leves, evitar álcool e estimulantes, e usar roupas leves e confortáveis.
  • Batimentos saudáveis: O coração pode ultrapassar 100 bpm durante o esforço. Se houver tontura, dor no peito ou falta de ar, o corredor deve parar imediatamente.
  • Doenças pré-existentes: É possível participar com segurança, desde que haja acompanhamento cardiológico e atenção a sintomas como palpitação ou mal-estar súbito.

Treinos e preparação física

Para o professor de educação física e organizador de corridas Nazareno Farias, o evento vai além da competição. “Temos corredores de todas as idades, com diferentes objetivos: combater o estresse, a obesidade, a depressão ou simplesmente se socializar. A Corrida do Círio é um símbolo de fé e superação”, afirma.

image Educador físico Nazareno Farias destaca que a Corrida do Círio é mais que uma prova (Paula Lourinho/ Ascom Prefeitura de Belém)

Segundo Nazareno, a preparação envolve um plano estruturado, com diferentes tipos de treino para desenvolver resistência, força e velocidade, além de evitar lesões.

  • Treinos de resistência para aumentar a capacidade cardiovascular;
  • Treinos de velocidade para melhorar o tempo;
  • Fortalecimento muscular para prevenir lesões;
  • Alongamento e mobilidade para manter a flexibilidade;
  • Descanso e recuperação para adaptação do corpo.

O educador físico também destaca a importância do acompanhamento individualizado, respeitando idade, histórico de saúde e nível de condicionamento. “Motivação e disciplina são cruciais. Trabalhar a mente e o hábito de treinar regularmente é parte do processo”, reforça.

Palavras-chave

esportes

mais esportes

corrida do círio 2025
.
