Sabalenka desbanca sensação canadense e avança às quartas de final do Aberto da Austrália Estadão Conteúdo 24.01.26 23h27 O público presente na Rod Laver Arena, neste sábado à noite (no Brasil), domingo na Austrália, presenciou mais uma bela apresentação de tênis de Aryna Sabalenka, primeira tenista a se garantir nas quartas de final do Aberto da Austrália com triunfo de 6/1 e 7/6 (7/1) após 1h27. Quando a belarussa pisou na quadra, imaginava-se um duelo complicado com a canadense Victoria Mboko, de somente 19 anos e já cabeça de chave 17 do primeiro grande Slam do ano. Mas a líder do ranking dominou o confronto. Disposta a recuperar o reinado que perdeu ao ser derrotada na decisão de 2025 para Madison Keys após dois títulos seguidos no Aberto da Austrália, Sabalenka entrou em quadra no modo turbo e nem se inibiu com a linda passada de Mboko ainda no segundo game. Depois de salvar dois break points, a belarrusa disparou após o terceiro game, enfileirando cinco pontos, com duas quebras, para fazer 6 a 1 em somente 16 minutos. Os golpes potentes e a vibração foram sua marca no set. O domínio de Sabalenka continuou no começo do segundo set e a tenista foi logo quebrando o serviço de uma nervosa Mboko. Séria, até evitava perder a concentração com torcedoras vestidas iguais a ela nas arquibancadas e bastante alegres com a apresentação de gala. Rapidamente abriu 4 a 1 com nova quebra. A jovem canadense acertou um lindo Winner no começo do sexto game, mostrou-se mais corajosa e conseguiu devolver uma das quebras após bola fora da favorita. E ainda saiu de um 0 a 30 para encostar no placar. A breve reação não abalou Sabalenka, que soltou forte grito ao acertar um ace no oitavo game, antes de confirmar o serviço com devolução na rede e abrir 5 a 3. Faltava apenas um ponto para o triunfo e, finalmente, a ansiedade se fez presente, com três erros não-forçados em série. No saque, a belarussa desperdiçou os dois primeiros match points, ainda teve nova chance de fechar mas, após salvar dois breaks, acabou permitindo a igualdade por 5 a 5. Mboko saiu de um 4 a 1 contra para virar com 6 a 5, deixando Sabalenka incomodada. Sem se desestabilizar, a líder do ranking levou a definição ao tie-break e fez uma parcial de desempate impecável, abrindo logo 6 a 0. Mboko até anotou o ponto de honra, mas depois devolveu para fora uma linda cruzada de Sabalenka, que soltou o riso e saiu distribuindo beijos ao fechar o jogo.