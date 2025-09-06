Sabalenka confirma favoritismo, se vinga de Anisimova e defende título do US Open Estadão Conteúdo 06.09.25 19h08 Número um do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka confirmou o favoritismo, se vingou da derrota na semifinal de Wimbledon e venceu Amanda Anisimova neste sábado por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3) na final do US Open para defender o título do último Grand Slam do ano. Foi o quarto título de Majors da tenista de 27 anos em sete decisões. Anisimova, nona do ranking, disputava sua segunda final de um torneio deste porte. Apesar de menos experiente e com um ranking inferior, Anisimova chegou à final em Nova York com vantagem no confronto direto com Sabalenka (seis vitórias em nove jogos). Após eliminar a rival na semifinal de Wimbledon em julho, a tenista dos EUA de 24 anos sofreu um duro golpe em sua primeira decisão ao cair por duplo 6/0 diante da Iga Swiatek. Diante de sua torcida e pressionada por não ter vencido um game sequer na final de Wimbledon, a algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia nas oitavas de final em Nova York começou intensa e, logo no primeiro serviço de Sabalenka, na abertura do jogo, obteve três break points, mas não conseguiu confirmar nenhum. A tenista dos EUA demonstrou frustração com alguns erros no segundo game quando teve seu saque quebrado pela primeira vez e viu a rival abrir 2 a 0. Anisimova, porém, entrou no jogo no terceiro game. Conseguiu devolver a quebra na primeira chance que teve e afastou de vez o fantasma da decisão de Londres. As tenistas passaram, então, a ter dificuldade para confirmar seus serviços. Com uma nova quebra para cada lado, a partida chegou empatada no sétimo game, quando Sabalenka voltou a vencer no saque. A tenista da casa voltou a demonstrar inconsistência no saque, perdeu o serviço e permitiu que Sabalenka abrisse 5 a 3. A número um do mundo, então, sacou bem e fechou o primeiro set em 6 a 3, cometendo muito menos erros não forçados do que a adversária (4 contra 15). Anisimova continuou com dificuldades para confirmar seus serviços no segundo set. Conseguiu devolver uma quebra para empatar a parcial em 3 a 3, mas voltou a ser derrotada em seu serviço e permitiu que Sabalenka abrisse 5 a 3. Anisimova reagiu, confirmando seu serviço, devolveu a quebra e voltou para o jogo, marcando 5 a 5. Sem novas quebras, o set foi para o tie break. O desempate começou com um ace de Anisimova, mas Sabalenka conseguiu manter a consistência, vencendo os seis pontos seguintes para abriu 6 a 1. A tenista da casa salvou dois match points, mas sacando Sabalenka fechou o jogo e garantiu o bicampeonato. Com mais um vice-campeonato em Grand Slam, Anisimova vai alcançar o melhor ranking da carreira e aparecerá na quarta posição na segunda-feira. Sabalenka tem mais de 3.000 pontos de vantagem sobre a vice-líder, Swiatek. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Aryna Sabalenka Amanda Anisimova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 Futebol Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante 06.09.25 17h48 MMA Paraense Brendson Ribeiro é dominado por francês e perde a quarta luta no UFC Lutador natural de Vila Maú, interior do Pará, não conseguiu surpreender o dono da casa e sofreu novo revés. 06.09.25 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 Será? Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira; clube se manifesta sobre interesse 06.09.25 18h23 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05