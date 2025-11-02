Sabalenka comemora 500 jogo no circuito com vitória no WTA Finals; Stefani perde na estreia Estadão Conteúdo 02.11.25 20h18 Com o primeiro lugar no ranking no final da temporada já garantido, Aryna Sabalenka festejou neste domingo em Riad sua 500ª partida no circuito profissional com uma vitória sobre a italiana Jasmim Paolini por 6/3 e 6/1 em apenas 70 minutos em sua estreia no WTA Finals, torneio que reúne as melhores tenistas de 2025. "Não importa o placar. Sei que preciso sempre manter o foco. Se você der a ela uma oportunidade, ela vai aproveitar e assumir o controle do jogo. Então estou muito satisfeita com o meu foco hoje", afirmou Sabalenka, que busca seu primeiro título de WTA Finals, após a vitória sobre Paolini. Na outra partida do Grupo Stefanie Graf, a veterana Jessica Pegula, dos EUA, derrotou a compatriota Coco Gauff por 2 a 1 (6/3, 6/7 (4/7) e 6/2. on Sunday night in opening round-robin action from the Stefanie Graf Group. Aos 21, Gauff é 10 anos mais nova do que Pegula, a mais jovem tenista na disputa de simples em Riad e defende o título do WTA Finals. "Foi um jogo de altos e baixos", afirmou Pegula. "Felizmente fui capaz de avançar. Tive que competir e lutar e acho que fiz isso bem", completou. As duas melhores de cada grupo (Serena Williams e Stefanie Graf) avançam às semifinais do torneio. LUISA STEFANI PERDE ESTREIA EM RIAD A duplista Luisa Stefani não começou bem sua campanha no WTA Finals. Ao lado de Time Babos, a brasileira foi derrotada pela checa Katerina Siniakova e pela americana Taylor Townsend, que marcaram 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10/6) em 1h27. A brasileira e a húngara terão a chance de reabilitação na terça-feira, quando enfrentam as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, que mais cedo perderam por 2 sets a 0 para a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Aryna Sabalenka Luisa Stefani COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Juventude e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14