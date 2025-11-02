Sabalenka comemora 500 jogo no circuito com vitória no WTA Finals; Stefani perde na estreia

Com o primeiro lugar no ranking no final da temporada já garantido, Aryna Sabalenka festejou neste domingo em Riad sua 500ª partida no circuito profissional com uma vitória sobre a italiana Jasmim Paolini por 6/3 e 6/1 em apenas 70 minutos em sua estreia no WTA Finals, torneio que reúne as melhores tenistas de 2025.

"Não importa o placar. Sei que preciso sempre manter o foco. Se você der a ela uma oportunidade, ela vai aproveitar e assumir o controle do jogo. Então estou muito satisfeita com o meu foco hoje", afirmou Sabalenka, que busca seu primeiro título de WTA Finals, após a vitória sobre Paolini.

Na outra partida do Grupo Stefanie Graf, a veterana Jessica Pegula, dos EUA, derrotou a compatriota Coco Gauff por 2 a 1 (6/3, 6/7 (4/7) e 6/2. on Sunday night in opening round-robin action from the Stefanie Graf Group. Aos 21, Gauff é 10 anos mais nova do que Pegula, a mais jovem tenista na disputa de simples em Riad e defende o título do WTA Finals.

"Foi um jogo de altos e baixos", afirmou Pegula. "Felizmente fui capaz de avançar. Tive que competir e lutar e acho que fiz isso bem", completou. As duas melhores de cada grupo (Serena Williams e Stefanie Graf) avançam às semifinais do torneio.

LUISA STEFANI PERDE ESTREIA EM RIAD A duplista Luisa Stefani não começou bem sua campanha no WTA Finals. Ao lado de Time Babos, a brasileira foi derrotada pela checa Katerina Siniakova e pela americana Taylor Townsend, que marcaram 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10/6) em 1h27.

A brasileira e a húngara terão a chance de reabilitação na terça-feira, quando enfrentam as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, que mais cedo perderam por 2 sets a 0 para a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe.