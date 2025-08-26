Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York' Estadão Conteúdo 26.08.25 15h53 Enquanto o US Open se desenrola em Nova York, com o clima típico de festa esportiva e aromas variados vindos da praça de alimentação, Casper Ruud destacou um aspecto do torneio que o incomoda: o cheiro de maconha. O norueguês, que jogou ao lado de Iga Swiatek na versão reformulada da chave de duplas mistas, afirmou que a fumaça invade até mesmo as quadras, prejudicando o foco durante as partidas. "Para mim, essa é a pior parte de Nova York. O cheiro está por toda parte, inclusive nas quadras. Temos que aceitar, mas não é meu aroma preferido", comentou Ruud à mídia norueguesa. Segundo ele, é frustrante jogar cansado enquanto alguém fuma a poucos metros de distância. "Não podemos fazer nada a não ser esperar que a lei mude, o que duvido que aconteça", completou. A situação relatada por Ruud não é inédita. Em 2023, a grega Maria Sakkari também se queixou do cheiro durante o torneio, argumentando com a árbitra de cadeira que a fumaça afetava sua concentração na partida contra Rebeka Masarova, que terminou com derrota da grega por duplo 6/4. O US Open proibiu oficialmente o fumo no Billie Jean King National Tennis Center. Ainda assim, a legislação estadual de Nova York permite o uso recreativo desde 2021, criando um impasse entre a regra do evento e a lei local. Ruud e Swiatek chegaram à final do torneio de duplas mistas, mas foram derrotados pelos italianos Sara Errani e Andrea Vavassori. Mesmo com o desempenho em quadra, o norueguês destacou que o cheiro contínuo de maconha, presente junto a outros odores como comida e cigarro, é um fator que ele prefere evitar. Ruud voltará às quartas nesta quarta-feira contra o braga Raphael Collignon pela segunda rodada do US Open. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Casper Ruud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02