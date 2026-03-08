Rossi brilha nos pênaltis, Flamengo bate o Fluminense e conquista Carioca pela 40ª vez Estadão Conteúdo 08.03.26 20h47 O Flamengo é 40 vezes campeão do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, em jogo único com o Fluminense, o time empatou sem gols no tempo normal, que foi bem fraco tecnicamente e com poucas chances. Em pênaltis bem disputados, Rossi defendeu duas cobranças e garantiu o título rubro-negro no Maracanã com 5 a 4. O técnico português Leonardo Jardim, que substituiu Filipe Luís nesta semana, sagrou-se campeão logo em sua primeira partida. O Flamengo estava pressionado com dois vices em 2026: perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. O Flamengo também foi tricampeão, já que levou a melhor em 2024 e 2025. O time já tinha conquistado a taça três vezes seguidas em outras seis oportunidades na história, a última delas em 2019-2021. Este é o oitavo ano seguido que o título fica com Flamengo ou Fluminense. Antes, o Flamengo foi campeão em 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025, enquanto o Fluminense em 2022 e 2023. Além disso, foi a sexta final entre eles das últimas sete edições do Estadual. O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitos passes errados e poucas oportunidades. Na primeira finalização certeira, Pedro arriscou da entrada da área. O chute não saiu muito forte e Fábio defendeu sem dar rebote. O Fluminense respondeu com Serna, que recebeu na esquerda da área e finalizou bem, mas a bola desviou e foi para escanteio. Com o peso que um jogo único traz, os times se soltaram mais no segundo tempo em busca do título. O Fluminense teve uma excelente oportunidade pelo lado direito. Lucho Acosta carregou para o meio, tabelou com Hércules e chutou bonito dentro da área. A bola ainda quicou na frente de Rossi, que conseguiu desviar para escanteio em grande defesa. Depois, Serna recebeu na quina esquerda da área e chutou colocado, buscando o ângulo oposto, mas para fora. O Fluminense também teve boa chance em cobrança de falta, mas Lucho Acosta isolou. O Flamengo fez várias mudanças, como as entradas de Lucas Paquetá e Everton. Leonardo Jardim, porém, tirou Pedro aos 27 minutos, o que contrariou a torcida. Não ficou claro, entretanto, se o atacante teve algum problema físico. Curiosamente, logo depois de sua saída, o Flamengo finalmente conseguiu um bom cruzamento para área e Arrascaeta cabeceou forte, mas por cima. Com o passar do tempo, o jogo ficou mais agitado, lá e cá. O Fluminense teve bom contra-ataque, mas com finalizações bloqueadas. Já o Flamengo assustou com chute dentro da área de Léo Pereira, mas para fora. Nos minutos finais, porém, os times tiveram mais cuidado e decisão foi mesmo para os pênaltis. Os jogadores foram bem nas cobranças e os goleiros também, que pegaram todas as cobranças mal feitas. Luiz Araújo perdeu a segunda cobrança, defendida por Fábio. O placar, porém, ficou igual novamente quando Guga perdeu a terceira cobrança. Nas alternadas, Léo Ortiz converteu e Otávio parou no goleiro Rossi, definindo o título para o Flamengo. Agora, os dois times voltam a atenção para o Campeonato Brasileiro, que está na quinta rodada. Na quarta-feira, às 21h30, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Na quinta, às 19h, o Fluminense visita o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). Os dois times ainda terão a Libertadores e a Copa do Brasil na temporada. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 0 (4) X (5) 0 FLAMENGO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, John Kennedy e Serna (Savarino). Técnico: Luis Zubeldía. FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Lucas Paquetá), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton). Técnico: Leonardo Jardim. CARTÕES AMARELOS - Renê, Lucho Acosta, Canobbio e Serna (Fluminense). Jorginho e Samuel Lino (Flamengo). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo. PÚBLICO - 62.985 pagantes (69.315 presentes). RENDA - R$ 5.270.903,50. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Fluminense Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. 08.03.26 19h54 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região. 08.03.26 15h48 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00