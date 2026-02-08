Capa Jornal Amazônia
Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão

O Peixe chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8.

Estadão Conteúdo

O Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e voltou a olhar para a parte de cima da tabela ao vencer o Noroeste por 2 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Castilho, pela sétima rodada. O destaque ficou por conta de Rony, que marcou de peito o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Com o resultado, o Peixe encerrou uma sequência de cinco tropeços consecutivos na competição, chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8. Já o Noroeste, que soma sete, segue pressionado e ainda envolvido na luta contra o rebaixamento.

O Santos começou a partida em ritmo intenso. Logo aos três minutos, Igor Vinícius acionou Miguelito na entrada da área, e o meia encontrou Escobar avançando pela esquerda. O lateral finalizou, a bola desviou no zagueiro Carrerete e enganou o goleiro Luiz Daniel, abrindo o placar.

A equipe santista seguiu com maior posse de bola e quase ampliou na sequência, mas teve um gol anulado por impedimento. O Noroeste, que pouco havia produzido ofensivamente, foi eficiente na bola parada e conseguiu o empate na sua única finalização na etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Carrerete subiu bem e se redimiu do desvio no primeiro gol ao cabecear para o fundo das redes.

Mesmo após o empate, o Santos manteve o controle do jogo e voltou a pressionar. A insistência deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Igor Vinícius cruzou pela direita e Rony apareceu bem posicionado para tocar de peito e recolocar o time alvinegro em vantagem, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Depois de sofrer o segundo gol, o Noroeste passou a se arriscar mais no ataque e chegou a criar algumas oportunidades, mas esbarrou na defesa santista. Antes do intervalo, o time da casa ainda ficou em situação delicada com a expulsão do meio-campista Thiago Lopes, que recebeu cartão vermelho após um carrinho em Zé Ivaldo.

No segundo tempo, o Santos manteve o controle da partida, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade numérica em chances claras. Com mais posse de bola, o Peixe empurrou o Noroeste para o campo de defesa, porém esbarrou na falta de criatividade e em erros no último passe.

O Noroeste, por sua vez, se fechou completamente e passou a apostar quase exclusivamente nos contra-ataques, tentando aproveitar algum espaço deixado pelo adversário. Nos minutos finais, o time de Bauru criou a sua melhor chance, com Carlão, mas a cabeçada foi caprichosamente para fora.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 2 SANTOS

NOROESTE - Luiz Daniel; Yuri Ferraz, Pedro Carrerete, Ronaldo Alves (Léo Tocantins), Carlinhos e Sanchez (Leocovick); Tauã (Rafael Silva), Cristiano (Igor) e Thiago Lopes; Diego Mathias (Marlyson) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vini Lara); João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal (Rollheiser) e Miguelito (Nadson); Rony (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Diaz). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Escobar, aos três, Pedro Carrerete, aos 15, e Rony, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tauã (Noroeste); Igor Vinicius e Miguelito (Santos)

CARTÃO VERMELHO - Thiago Lopes (Noroeste)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP)

