Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão O Peixe chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8. Estadão Conteúdo 08.02.26 18h22 O Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e voltou a olhar para a parte de cima da tabela ao vencer o Noroeste por 2 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Castilho, pela sétima rodada. O destaque ficou por conta de Rony, que marcou de peito o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Com o resultado, o Peixe encerrou uma sequência de cinco tropeços consecutivos na competição, chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8. Já o Noroeste, que soma sete, segue pressionado e ainda envolvido na luta contra o rebaixamento. O Santos começou a partida em ritmo intenso. Logo aos três minutos, Igor Vinícius acionou Miguelito na entrada da área, e o meia encontrou Escobar avançando pela esquerda. O lateral finalizou, a bola desviou no zagueiro Carrerete e enganou o goleiro Luiz Daniel, abrindo o placar. A equipe santista seguiu com maior posse de bola e quase ampliou na sequência, mas teve um gol anulado por impedimento. O Noroeste, que pouco havia produzido ofensivamente, foi eficiente na bola parada e conseguiu o empate na sua única finalização na etapa inicial. Após cobrança de escanteio, Carrerete subiu bem e se redimiu do desvio no primeiro gol ao cabecear para o fundo das redes. Mesmo após o empate, o Santos manteve o controle do jogo e voltou a pressionar. A insistência deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Igor Vinícius cruzou pela direita e Rony apareceu bem posicionado para tocar de peito e recolocar o time alvinegro em vantagem, marcando seu primeiro gol pelo clube. Depois de sofrer o segundo gol, o Noroeste passou a se arriscar mais no ataque e chegou a criar algumas oportunidades, mas esbarrou na defesa santista. Antes do intervalo, o time da casa ainda ficou em situação delicada com a expulsão do meio-campista Thiago Lopes, que recebeu cartão vermelho após um carrinho em Zé Ivaldo. No segundo tempo, o Santos manteve o controle da partida, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade numérica em chances claras. Com mais posse de bola, o Peixe empurrou o Noroeste para o campo de defesa, porém esbarrou na falta de criatividade e em erros no último passe. O Noroeste, por sua vez, se fechou completamente e passou a apostar quase exclusivamente nos contra-ataques, tentando aproveitar algum espaço deixado pelo adversário. Nos minutos finais, o time de Bauru criou a sua melhor chance, com Carlão, mas a cabeçada foi caprichosamente para fora. FICHA TÉCNICA NOROESTE 1 X 2 SANTOS NOROESTE - Luiz Daniel; Yuri Ferraz, Pedro Carrerete, Ronaldo Alves (Léo Tocantins), Carlinhos e Sanchez (Leocovick); Tauã (Rafael Silva), Cristiano (Igor) e Thiago Lopes; Diego Mathias (Marlyson) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vini Lara); João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal (Rollheiser) e Miguelito (Nadson); Rony (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Diaz). Técnico: Juan Vojvoda. GOLS - Escobar, aos três, Pedro Carrerete, aos 15, e Rony, aos 28 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Tauã (Noroeste); Igor Vinicius e Miguelito (Santos) CARTÃO VERMELHO - Thiago Lopes (Noroeste) ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza RENDA E PÚBLICO - Não divulgados LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Noroeste COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56