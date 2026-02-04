Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ronaldo empresário: ex-jogador vira sócio de clube de piscinas de ondas de R$ 1 bilhão

Estadão Conteúdo

O multifacetado empresário Ronaldo Nazário tem mais um negócio. O ex-jogador ingressou como sócio do Reserva Beach Club, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

"Lembrando do tempo que pegava 'jacarezinho' no Rio de Janeiro", brincou Ronaldo, enquanto posava para fotos com uma prancha, no café da manhã em que a nova parceria foi anunciada, nesta quarta-feira, em São Paulo.

O local promete ser um clube com praia artificial de 25 mil m². O clube tem investimento estimado de R$ 1 bilhão e está previsto ser concluído em 2027. Serão disponibilizados 3,5 mil títulos patrimoniais para sócios familiares, com valores de R$ 630 mil cada.

Ronaldo admitiu que não tem intimidade com o surfe, mas promete tentar, já que "tem facilidade para esportes". "Vou pedir ajuda para minhas filhas, fazer perguntas a ela. Tenho muito medo de machucar. Mas, tênis, (vou jogar) com certeza", disse, ao lado de Mauricio e Gianlucca Gariglia, da BR Soho, desenvolvedor do projeto.

O ex-jogador avalia que, após vender os clubes de futebol que gerenciava, busca por setores "mais tranquilos". "No futebol, a cada semana, depende do resultado, você está no céu ou no inferno", comentou.

A praia do Reserva Beach Club contará com a tecnologia WaveBender, capaz de produzir ondas de até 2,10m de altura, que quebram após 22 segundos. Isso permite que 50 pessoas surfem no período de uma hora.

O projeto arquitetônico é assinado por Carlos Mauad e Rogério Perez, referências em design de parques temáticos e resort de alto padrão e paisagismo de Benedito Abbud. O clube ainda terá quadras de tênis, beach tennis, padel, área verde, tirolesa, simulador de esqui e squash, além de spa, espaços gastronômicos e biblioteca.

Um concorrente de Ronaldo será Gabriel Medina. O surfista é sócio e embaixador do Beyond the Club, idealizado pela BTG Pactual Asset Management, KSM Realty, Realty Properties e apoiado, além de Medina, pelo surfista Filipe Toledo.

Desde antes da aposentadoria, Ronaldo já é figurinha conhecida no mundo dos negócios. Uma das frentes do ex-atacante é a Oddz Network, holding que exerce controle sobre outros quatro empreendimentos (Octagon, Ronaldo TV, Beyond Films, Wayz e Talentz). A Octagon agencia as carreiras de Rodrygo, Gabriel Jesus, Tamires e Davi Belfort.

Além de cliente, Gabriel Jesus é sócio de Ronaldo na Galaticos Capital. A gestora nasceu da união da R9 Gestão Patrimonial e Galapagos Capital, no começo de 2024. Na época, a empresa começou com já com R$ 1 bilhão sob gestão.

No futebol, Ronaldo foi dono da SAF do Cruzeiro até vendê-a para o empresário Pedro Lourenço, em abril de 2024. Quase um ano depois, ele negociou suas ações do Real Valladolid, da Espanha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Ronaldo

empresário

piscina de ondas
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Uma quarta fora da curva

04.02.26 12h49

Futebol

Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026

Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa.

04.02.26 12h43

futebol

Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026

O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense

04.02.26 12h01

futebol

Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços

04.02.26 11h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços

04.02.26 11h29

É HOJE!

Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão

Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina

04.02.26 7h34

futebol

Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio'

Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3)

04.02.26 10h32

Futebol

Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão

Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense

04.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda