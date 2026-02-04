Ronaldo diz que Ancelotti mudou clima na seleção e crê no hexa: 'Estou bem mais animado' "O Brasil, que está bem polarizado, tem uma Copa do Mundo, que é a chance de se unir novamente em busca do hexa e temos de aproveitar essa chance", afirmou também. Estadão Conteúdo 04.02.26 13h47 Otimismo e esperança. Esse é o sentimento do ex-atacante Ronaldo Fenômeno que concedeu entrevista nesta quarta-feira, em São Paulo, em meio a um novo lançamento empresarial. Com dois títulos de Copa do Mundo no currículo, ele disse que o treinador italiano mudou o ambiente na seleção brasileira. "A seleção sempre precisa de um ambiente tranquilo para que os atletas possam performar. Acho que uma vez que politicamente o assunto deixou de ser importante, a seleção com Ancelotti sim, ganhou muito mais tranquilidade, experiência e tem um cara capaz de transformar um ambiente conturbado em um clima tranquilo", comentou o ex-artilheiro. Ronaldo citou a vasta "quilometragem" que o comandante tem no futebol internacional e disse que essa bagagem ajuda o treinador na missão de se entrosar com o grupo da seleção. "Ele tem muita experiência no trato com os jogadores", completou. Sobre a possibilidade de conquista do título na Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, Ronaldo externou um grande otimismo. "Eu estou muito animado. Nas vezes que encontrei com ele, gravamos um anúncio (propaganda de cerveja), e inclusive foi bem divertido, chamando a torcida brasileira para acreditar no hexa. Eu o conheço, trabalhamos juntos, e sei da maneira que ele trabalha. Então, estou bem mais animado do que estava antes da sua chegada na seleção brasileira". Reserva na campanha do tetra em 1994 com Parreira, e um dos protagonistas na conquista do penta em 2002, sob a liderança de Felipão, Ronaldo afirmou na conversa com os jornalistas que vai estar na torcida pelo Brasil durante a disputa do torneio. "Estaremos lá. Porque o hexa vindo, é a maior alegria que o brasileiro pode ter. É um momento que o brasileiro se une. O Brasil, que está bem polarizado, tem uma Copa do Mundo, que é a chance de se unir novamente em busca do hexa e temos de aproveitar essa chance", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FUTEBOL/RONALDO FENÔMENO/ANCELOTTI COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Uma quarta fora da curva 04.02.26 12h49 Futebol Santa Rosa bate o São Francisco em casa e vence a primeira no Parazão 2026 Único gol da partida foi marcado por Jonathan Cula, ainda na primeira etapa. 04.02.26 12h43 futebol Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense 04.02.26 12h01 futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30