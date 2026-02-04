Ronaldo diz que Ancelotti mudou clima na seleção e crê no hexa: 'Estou bem mais animado'

Otimismo e esperança. Esse é o sentimento do ex-atacante Ronaldo Fenômeno que concedeu entrevista nesta quarta-feira, em São Paulo, em meio a um novo lançamento empresarial. Com dois títulos de Copa do Mundo no currículo, ele disse que o treinador italiano mudou o ambiente na seleção brasileira.

"A seleção sempre precisa de um ambiente tranquilo para que os atletas possam performar. Acho que uma vez que politicamente o assunto deixou de ser importante, a seleção com Ancelotti sim, ganhou muito mais tranquilidade, experiência e tem um cara capaz de transformar um ambiente conturbado em um clima tranquilo", comentou o ex-artilheiro.

Ronaldo citou a vasta "quilometragem" que o comandante tem no futebol internacional e disse que essa bagagem ajuda o treinador na missão de se entrosar com o grupo da seleção. "Ele tem muita experiência no trato com os jogadores", completou.

Sobre a possibilidade de conquista do título na Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, Ronaldo externou um grande otimismo.

"Eu estou muito animado. Nas vezes que encontrei com ele, gravamos um anúncio (propaganda de cerveja), e inclusive foi bem divertido, chamando a torcida brasileira para acreditar no hexa. Eu o conheço, trabalhamos juntos, e sei da maneira que ele trabalha. Então, estou bem mais animado do que estava antes da sua chegada na seleção brasileira".

Reserva na campanha do tetra em 1994 com Parreira, e um dos protagonistas na conquista do penta em 2002, sob a liderança de Felipão, Ronaldo afirmou na conversa com os jornalistas que vai estar na torcida pelo Brasil durante a disputa do torneio.

"Estaremos lá. Porque o hexa vindo, é a maior alegria que o brasileiro pode ter. É um momento que o brasileiro se une. O Brasil, que está bem polarizado, tem uma Copa do Mundo, que é a chance de se unir novamente em busca do hexa e temos de aproveitar essa chance", afirmou.