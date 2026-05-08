Ronaldinho Gaúcho faz coro para Ancelotti levar Neymar à Copa: 'É o melhor deles todos' Estadão Conteúdo 08.05.26 12h03 Ronaldinho Gaúcho entrou no debate sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e deixou clara sua opinião. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, o ex-jogador afirmou que levaria o camisa 10 para o Mundial sem hesitar. Durante conversa com Denilson, Ronaldinho concordou com a avaliação do ex-jogador de que a seleção não pode abrir mão do atacante. "Eu sou do cara que pensa que não dá pra abrir mão de Neymar", disse Denilson. "Eu também. Com todo respeito a todos, mas (Neymar) é o melhor deles todos", respondeu Ronaldinho. Na sequência, o ex-camisa 10 comentou que o assunto é frequente nas conversas entre amigos e ex-jogadores, especialmente em ano de Copa do Mundo. "Eu tô sempre nas resenhas, né? A gente tá sempre na resenha de samba. E onde a gente tá vai ter uma resenha de futebol. Ainda mais sendo do ano de Copa." Ronaldinho também afirmou que, na visão dele, a única justificativa para Neymar ficar fora do Mundial seria um problema físico. "Pô, do mesmo jeito que perguntam pra mim, devem te perguntar. Pra mim, tá louco. Só se tiver problema de lesão, isso, aquilo, outro, pra gente entender. Agora, ele estando bem, não tem como (não levar), né?", opinou Ronaldinho. A discussão sobre a presença de Neymar na Copa continuou acalorada nas últimas semanas, principalmente após declarações de jogadores e ex-atletas sobre o tema. Recentemente, Casemiro afirmou acreditar que o atacante aceitaria até mesmo começar partidas no banco de reservas para disputar o torneio sob o comando de Carlo Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ronaldinho Gaúcho Neymar Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 NBA Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries 08.05.26 8h52 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12