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Ronaldinho Gaúcho faz coro para Ancelotti levar Neymar à Copa: 'É o melhor deles todos'

Estadão Conteúdo

Ronaldinho Gaúcho entrou no debate sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e deixou clara sua opinião. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, o ex-jogador afirmou que levaria o camisa 10 para o Mundial sem hesitar.

Durante conversa com Denilson, Ronaldinho concordou com a avaliação do ex-jogador de que a seleção não pode abrir mão do atacante. "Eu sou do cara que pensa que não dá pra abrir mão de Neymar", disse Denilson. "Eu também. Com todo respeito a todos, mas (Neymar) é o melhor deles todos", respondeu Ronaldinho.

Na sequência, o ex-camisa 10 comentou que o assunto é frequente nas conversas entre amigos e ex-jogadores, especialmente em ano de Copa do Mundo. "Eu tô sempre nas resenhas, né? A gente tá sempre na resenha de samba. E onde a gente tá vai ter uma resenha de futebol. Ainda mais sendo do ano de Copa."

Ronaldinho também afirmou que, na visão dele, a única justificativa para Neymar ficar fora do Mundial seria um problema físico.

"Pô, do mesmo jeito que perguntam pra mim, devem te perguntar. Pra mim, tá louco. Só se tiver problema de lesão, isso, aquilo, outro, pra gente entender. Agora, ele estando bem, não tem como (não levar), né?", opinou Ronaldinho.

A discussão sobre a presença de Neymar na Copa continuou acalorada nas últimas semanas, principalmente após declarações de jogadores e ex-atletas sobre o tema. Recentemente, Casemiro afirmou acreditar que o atacante aceitaria até mesmo começar partidas no banco de reservas para disputar o torneio sob o comando de Carlo Ancelotti.

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