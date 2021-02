Rompimento do asfalto na BR-010 impede ida do Paragominas para Castanhal; amistoso é cancelado

O amistoso entre Castanhal e Paragominas, marcado para a próxima quarta-feira (17), foi cancelado por um motivo curioso: a delegação do PFC não conseguirá sair da cidade em função do rompimento do asfalto na BR-010. Leia detalhes.

A informação foi confirmada pela Assessoria de comunicação do Paragominas. De acordo com o clube, a viagem para a Cidade Modelo, local do amistoso, seria após o horário do almpço desta terça-feira. No entanto, o problema na BR-010 inviabilizou a programação.

As diretorias dos clubes estão em trativas para remarcar o compromisso.