Romário agradece 'homenagem' de torcida do Flamengo em confronto na Libertadores

O Flamengo encara nesta quinta-feira o Vélez Sarsfield (ARG) pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021 e a torcida Rubro-negra preparou o Maracanã com mosaicos e bandeiras para o confronto. Em uma das bandeiras, o ex-atacante Romário dá um chute no ex-zagueiro Zandona em uma briga histórica entre os dois clubes em 1995.

> Confira a classificação atualizada da Libertadores 2021 e simule os jogos!

- Obrigado, Urubuzada! Sempre bom relembrar - disse o ex-jogador em seu Instagram, seguido de uma hashtag escrito "a porrada cantava". A briga entre Flamengo e Vélez ocorreu em uma partida da Supercopa da Libertadores de 1995, um torneio que juntava todos os clubes que já venceram a Libertadores, e se instaurou após o zagueiro argentino nocautear Edmundo.

Veja abaixo a publicação original de Romário.

O Flamengo encara o Vélez Sarsfield (ARG) pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021 na próxima quinta-feira, no Maracanã. O Mengão é o líder do Grupo G e já está classificado para as oitavas de final da competição.