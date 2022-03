Roma x Vitesse: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (17/03) pela Conference League

Os times Roma e Vitesse disputam nesta quinta-feira (17/03), em partida válida pela Conference League 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Roma x Vitesse?

A partida Roma x Vitesse pode ser assistida pelo streaming STAR+ e canal ESPN 4

Como Roma x Vitesse chegam para o jogo?

Roma está na sexta posição no Campeonato Italiano, com 48 pontos (14 vitórias, seis empates e nove derrotas). Já o Vitesse, está com 41 pontos (12 vitórias, cinco empates e oito derrotas) no Campeonato Holandês e na sexta posição na tabela.

FICHA TÉCNICA

Roma x Vitesse

Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 18 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Roma: Rui Patrício; Kumbulla, Ibañez, Mancini; Maitland-Niles, Veretout, Viña, Mkhitaryan; Abraham, Zaniolo, Pellegrini. TÉCNICO: José Mourinho

Vitesse: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Tronstad, Wittek, Dasa, Bero, Domgjoni; Grbic, Openda. TÉCNICO: Thomas Letsch

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)