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Roger lamenta empate do São Paulo e aponta lesões como decisivas: 'Mudou contexto do jogo'

Estadão Conteúdo

O técnico Roger Machado não escondeu a frustração com o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Bahia, neste domingo, e apontou a sequência de lesões como fator determinante para o desfecho da partida. Após ver o time ficar duas vezes à frente no placar, o treinador avaliou que o Tricolor criou o suficiente para vencer, mas perdeu controle no fim.

"É frustrante pelo contexto da partida. A gente saiu na frente, sofreu o empate e voltou à frente novamente. Criamos chances para definir o jogo, principalmente na abertura do segundo tempo", afirmou. Segundo ele, o cenário mudou completamente a partir dos problemas físicos dentro de campo.

"O jogo mudou quando faltavam cerca de 20 minutos. Tivemos a lesão do Lucas, depois o Alan também. Ficamos com 10 jogadores, mas na prática com menos um, porque o Alan ficou no sacrifício. Isso pesa muito", explicou.

Mesmo com o resultado amargo, Roger fez questão de valorizar a postura do time diante da adversidade. Para o treinador, o comportamento coletivo pode ser determinante ao longo da competição.

"A gente lamenta, porque criou o suficiente para vencer, mas tem que valorizar o esforço dos atletas. Esse é um ponto que lá na frente pode fazer diferença. O grupo se doou muito, competiu, se ajudou dentro de campo. É isso que fortalece quem quer brigar por algo maior", destacou.

O comandante também comentou a situação dos jogadores lesionados, com atenção especial ao meia Lucas. "O Alan vai ser reavaliado. O caso do Lucas é mais preocupante, ele vai para o hospital para exames. Achei que tinha sido falta, mas parece que torceu sozinho o tornozelo. Vamos torcer para não ser algo mais grave", disse.

Por fim, Roger reforçou a importância da competitividade demonstrada pela equipe. "Cada jogo precisa ser assim. Queremos jogar bem, mas competir é o que faz o grupo se unir. Quem começou fez o gol, quem entrou também ajudou. Esse tipo de entrega é o que a gente precisa manter", concluiu.

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