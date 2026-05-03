Roger lamenta empate do São Paulo e aponta lesões como decisivas: 'Mudou contexto do jogo' Estadão Conteúdo 03.05.26 19h47 O técnico Roger Machado não escondeu a frustração com o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Bahia, neste domingo, e apontou a sequência de lesões como fator determinante para o desfecho da partida. Após ver o time ficar duas vezes à frente no placar, o treinador avaliou que o Tricolor criou o suficiente para vencer, mas perdeu controle no fim. "É frustrante pelo contexto da partida. A gente saiu na frente, sofreu o empate e voltou à frente novamente. Criamos chances para definir o jogo, principalmente na abertura do segundo tempo", afirmou. Segundo ele, o cenário mudou completamente a partir dos problemas físicos dentro de campo. "O jogo mudou quando faltavam cerca de 20 minutos. Tivemos a lesão do Lucas, depois o Alan também. Ficamos com 10 jogadores, mas na prática com menos um, porque o Alan ficou no sacrifício. Isso pesa muito", explicou. Mesmo com o resultado amargo, Roger fez questão de valorizar a postura do time diante da adversidade. Para o treinador, o comportamento coletivo pode ser determinante ao longo da competição. "A gente lamenta, porque criou o suficiente para vencer, mas tem que valorizar o esforço dos atletas. Esse é um ponto que lá na frente pode fazer diferença. O grupo se doou muito, competiu, se ajudou dentro de campo. É isso que fortalece quem quer brigar por algo maior", destacou. O comandante também comentou a situação dos jogadores lesionados, com atenção especial ao meia Lucas. "O Alan vai ser reavaliado. O caso do Lucas é mais preocupante, ele vai para o hospital para exames. Achei que tinha sido falta, mas parece que torceu sozinho o tornozelo. Vamos torcer para não ser algo mais grave", disse. Por fim, Roger reforçou a importância da competitividade demonstrada pela equipe. "Cada jogo precisa ser assim. Queremos jogar bem, mas competir é o que faz o grupo se unir. Quem começou fez o gol, quem entrou também ajudou. Esse tipo de entrega é o que a gente precisa manter", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Roger Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58