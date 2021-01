Roger Flores reprova atitude de Fernando Diniz contra Tchê Tchê: 'Passou do ponto'

O comentarista Roger Flores comentou sobre a briga entre Fernando Diniz e Tchê Tchê, ocorrida durante a derrota do São Paulo por 4 a 2 para o RB Bragantino. Segundo o ex-jogador, O ex-jogador reprovou a atitude do comandante e afirmou que o comportamento do comandante foi 'agressivo'.

- Acho que o Fernando passou do ponto. Tem as naturalidades, coisas do futebol, mas esse tipo de discussão é mais para o vestiário. São discussões mais agressivas, como o Fernando se dirigiu ao Tchê Tchê. Eles são íntimos, amigos, se conhecem há muito tempo. É uma relação particular, de amizade, entre os dois, mas achei agressivo - afirmou durante o 'Seleção SporTV'.

O ex-jogador afirmou que já presenciou uma discussão como essa dentro do vestiário na época em que atuava profissionalmente. No entanto, Diniz, que em sua visão sempre fica perto do limite, ultrapassou a barreira.

- Já vi dentro do vestiário,. Isso sempre é resolvido internamente. Dessa vez, acho que passou do ponto. Ele sempre fica perto do limite, dessa vez ele deu pano para manga, para discussão - completou.