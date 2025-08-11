Roger Federer marca retorno às quadras em exibição especial no Masters 1000 de Xangai Três anos após anunciar oficialmente sua aposentadoria, o suíço participará de uma partida de exibição no Qi Zhong Tennis Center Estadão Conteúdo 11.08.25 18h09 Roger Federer passou mais uma vez por Nadal (Divulgação) Roger Federer está pronto para sentir novamente o ambiente de uma quadra de tênis. Três anos após anunciar oficialmente sua aposentadoria, o suíço participará, no dia 10 de outubro, de uma partida de exibição no Qi Zhong Tennis Center, em Xangai. O local não é desconhecido para o ex-número 1 do mundo: foi ali que ele ergueu o troféu do Masters 1000 em 2014 e 2017, além de ter sido finalista em 2010. A apresentação fará parte da programação oficial do torneio, que acontece de 1º a 12 de outubro, e trará Federer em um formato descontraído. O suíço jogará duplas ao lado de personalidades chinesas, como o ator Yen Donnie, a ex-tenista Jie Zheng - que já esteve entre as 15 melhores do ranking de simples e foi número 3 de duplas - e o jogador de futebol Lei Wu. A proposta é aproximar o público local de um dos maiores nomes da história do esporte. Desde setembro de 2022, quando se despediu das competições durante a Laver Cup, em Londres, Federer vem reiterando o desejo de seguir próximo do tênis por meio de exibições e eventos especiais. O compromisso em Xangai será a primeira vez que ele pegará na raquete diante da torcida desde o adeus ao circuito profissional, um momento aguardado não apenas pelos fãs asiáticos, mas por admiradores do mundo todo. Com 103 títulos no currículo e 1251 vitórias na carreira, Federer construiu uma trajetória marcada por elegância técnica e mentalidade vencedora. Seus 20 troféus de Grand Slam - oito em Wimbledon, seis no Australian Open, cinco no US Open e um Roland Garros - o colocam em um seleto grupo de lendas que redefiniram o jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Xingai Roger Federer COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00