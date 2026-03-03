Capa Jornal Amazônia
Rodrygo sofre grave lesão e está fora da Copa do Mundo de 2026

Atacante do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; clube confirmou a lesão após exames nesta terça-feira

O Liberal
fonte

Rodrygo seleção brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da Copa do Mundo. A lesão foi confirmada pelo departamento médico do clube merengue, após exames nesta terça-feira.

O jogador, de 25 anos, deve perder todo o restante da temporada pelo Real Madrid. Ele se machucou durante a partida contra o Getafe, na segunda-feira. Mesmo sentindo dores, o atleta permaneceu em campo até o final do jogo.

Rodrygo havia acabado de se recuperar de uma tendinite que o deixou afastado por cerca de um mês. Ele era um dos nomes confirmados na lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Sua ausência abre uma vaga na briga pela convocação.

Vaga em aberto na Seleção Brasileira

Nomes como Igor Jesus, João Pedro e Endrick podem aproveitar a lacuna deixada na convocação ideal de Ancelotti. Embora com características diferentes, os atacantes ganham força na disputa pela vaga no elenco.

Real Madrid também sente a ausência

Para o clube merengue, a lesão do atacante também causa frustração. O setor ofensivo da equipe está repleto de baixas para encarar o Celta de Vigo na próxima rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé, outro atacante, também se recupera de lesão. Além dele, Mastantuono cumpre suspensão por ter sido expulso no jogo anterior. A equipe enfrenta desafios sem seus principais jogadores ofensivos.

