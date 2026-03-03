Rodrygo sofre grave lesão e está fora da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; clube confirmou a lesão após exames nesta terça-feira O Liberal 03.03.26 12h48 Rodrygo seleção brasileira (Rafael Ribeiro / CBF) O atacante Rodrygo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da Copa do Mundo. A lesão foi confirmada pelo departamento médico do clube merengue, após exames nesta terça-feira. O jogador, de 25 anos, deve perder todo o restante da temporada pelo Real Madrid. Ele se machucou durante a partida contra o Getafe, na segunda-feira. Mesmo sentindo dores, o atleta permaneceu em campo até o final do jogo. Rodrygo havia acabado de se recuperar de uma tendinite que o deixou afastado por cerca de um mês. Ele era um dos nomes confirmados na lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Sua ausência abre uma vaga na briga pela convocação. Vaga em aberto na Seleção Brasileira Nomes como Igor Jesus, João Pedro e Endrick podem aproveitar a lacuna deixada na convocação ideal de Ancelotti. Embora com características diferentes, os atacantes ganham força na disputa pela vaga no elenco. Real Madrid também sente a ausência Para o clube merengue, a lesão do atacante também causa frustração. O setor ofensivo da equipe está repleto de baixas para encarar o Celta de Vigo na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé, outro atacante, também se recupera de lesão. Além dele, Mastantuono cumpre suspensão por ter sido expulso no jogo anterior. A equipe enfrenta desafios sem seus principais jogadores ofensivos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rodrygo ligamento fora da Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Papão, da temeridade à confiança 03.03.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 DE SAÍDA Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares 03.03.26 8h05 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01