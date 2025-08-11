Rodrygo é relacionado para amistoso do Real Madrid em possível adeus rumo ao Manchester City Estadão Conteúdo 11.08.25 11h03 O brasileiro Rodrygo pode fazer sua despedida do Real Madrid nesta terça-feira, em amistoso contra o WSG Tirol, no Tivoli Stadion Tirol, na Áustria. O atacante foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso para o jogo, enquanto o clube merengue sofre enorme assédio de clubes ingleses por seu futebol e deve fechar negócio com o Manchester City. Rodrygo sempre faz questão de frisar o seu amor pelo clube espanhol, usa as redes sociais para postar fotos trabalhando na equipe, mas parece ter perdido o espaço ultimamente por causa de lesões e o aumento da concorrência no ataque, apesar dos elogios do novo comandante. Depois de ver uma possível transferência ao Liverpool esfriar, o nome do jogador voltou aos holofotes nesta segunda-feira com a revelação do jornalista Fabrício Romano de uma negociação avançada com o Manchester City a pedido do técnico Pep Guardiola para a vaga de Grealish. Depois de comandar o brasileiro Gabriel Jesus e atualmente com Savinho (negocia com o Tottenham) no ataque, Guardiola parece convencido que o atacante revelado pelo Santos pode formar boa parceria com Haaland. E teria pedido empenho do clube inglês para fechar com Rodrygo. Enquanto um desfecho não é oficializado, o brasileiro volta a ser relacionado e deve jogar ao menos alguns minutos diante dos austríacos. O técnico Xabi Alonso relacionou seis atacantes para o compromisso: Vini Júnior, Mbappé, Brahim Díaz, Gonzalo García, Rodrygo e Rubén Yáñez. O amistoso com o WSG Tirol é o último da equipe antes da largada na temporada oficial, agendada para dia 19 de agosto, pelo Campeonato Espanhol, diante do Osasuna no Santiago Bernabéu. Além de Rodrygo, o compatriota Endrick também não tem sua permanência certa em Madri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Manchester City Liverpool Rodrygo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00