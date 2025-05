Rodrygo deixa treino do Real Madrid após falar com Ancelotti em meio a rumores sobre saída

O atacante Rodrygo deixou o treinamento do Real Madrid mais cedo nesta terça-feira. O jogador participou de parte do aquecimento, mas logo depois conversou com o técnico Carlo Ancelotti e saiu do gramado, acompanhado de um dos médicos do clube espanhol.

O brasileiro vive um final de temporada instável no Real Madrid. De acordo com reportagem do jornal espanhol Marca, Rodrygo não deseja permanecer na equipe merengue para a próxima temporada.

O veículo ainda citou um possível isolamento de Rodrygo dentro do elenco do time espanhol. O jornal menciona que o jogador estaria insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas com o técnico italiano. Por isso, o atacante estaria disposto a deixar o clube, mesmo com a saída de Ancelotti, que irá assumir a seleção brasileira.

Na derrota do Real para o Barcelona por 4 a 3 no final de semana, Rodrygo ficou no banco de reservas e não foi utilizado por Ancelotti. O treinador garantiu não ter problemas com o brasileiro. Nesta terça, em entrevista coletiva, o comandante voltou a falar sobre Rodrygo, explicando a situação do atacante no treino.

"Rodrygo teve febre na semana passada, que não o permitiu treinar bem. Não o permitiu voltar ao seu melhor nível. Ele tentou voltar e hoje no treinamento sentiu um problema no músculo da perna. O jogador não está no seu melhor nível. Tem ocorrido muitas especulações. Todos têm um carinho especial pelo Rodrygo, sobretudo eu", justificou Ancelotti.

Desse modo, o brasileiro deve ser desfalque na partida de quarta-feira, contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid é o segundo colocado, com 75 pontos, sete pontos atrás do líder Barcelona. Faltam três rodadas para o término do Campeonato Espanhol.