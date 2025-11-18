Rodrygo admite início 'desligado' e Guimarães cita sacrifício no 4-2-4 após empate do Brasil Estadão Conteúdo 18.11.25 20h48 O empate por 1 a 1 com a Tunísia, em Lille, escancarou a irregularidade da Seleção em seu último compromisso de 2025. Rodrygo admitiu que o time "começou desligado" e deixou escapar detalhes decisivos na busca pela vitória, enquanto Bruno Guimarães destacou que o esquema 4-2-4 exigiu "muito sacrifício" da equipe. As declarações reforçam o alerta a sete meses da Copa do Mundo. Rodrygo reconheceu que o início ruim comprometeu a atuação coletiva. Para o atacante, a seleção poderia ter conduzido o jogo com mais intensidade e precisão. "Poderíamos ter começado melhor. Criamos chances, faltou detalhe para concluir. Sensação boa de ter criado e gosto amargo porque queríamos vencer", afirmou o camisa 10. Apesar da frustração, o atacante valorizou a capacidade de reação e destacou a necessidade de transformar boas chegadas em eficácia. "É muito tempo até a gente se encontrar. Agora é continuar a preparação no clube para voltar logo. Sensação positiva de como a equipe melhorou", avaliou. Rodrygo também reforçou que, apesar do tropeço, o time já assimila uma identidade clara de jogo. "Nos entregamos, temos uma ideia clara de como jogar e defender, isso faz diferença. A Seleção tem que melhorar e precisa vencer sempre", completou. Bruno Guimarães, por sua vez, analisou o trabalho do meio-campo e elogiou novamente a parceria com Casemiro. O volante destacou evolução, mas lamentou o desperdício do pênalti que evitaria o empate. "Sempre admirei o Casemiro, muito bom jogar ao lado dele. Merecíamos ganhar, erramos o pênalti. Mas estamos crescendo e confiantes, o saldo é positivo", disse. O meio-campista também comentou as exigências do desenho tático de Ancelotti, usado em Lille. Segundo ele, o 4-2-4 impõe adaptações que ainda estão em curso. "Temos que sacrificar muito. Erramos algumas coisas que não estávamos habituados, prejudica. Queremos sempre controlar o jogo, mas é um esquema que eu gosto. Só precisamos ficar mais com a bola", avaliou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Rodrygo Bruno Guimarães COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19