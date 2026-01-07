Rodrigo Garro passa por cirurgia no punho e aumenta lista de desfalques do Corinthians O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã Estadão Conteúdo 07.01.26 18h28 Rodrigo Garro, do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians) O começo de temporada tem sido de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que terá de montar um grande quebra-cabeças para definir o Corinthians da estreia do Paulistão, domingo, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena. Sem os machucados Memphis e Raniele e com a saída de Maycon rumo ao Atlético-MG, o treinador agora perdeu Rodrigo Garro, submetido a cirurgia nesta quarta-feira. O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã e precisou passar pelo procedimento, considerado simples e com volta às atividades físicas já na sexta-feira. "Nesta quarta-feira (07), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã", confirmou o Corinthians. "O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa - com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti -, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta. A partir de sexta (09), o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr. Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física." Garro sofreu com uma contusão no joelho na temporada passada e acabou perdendo várias partidas e a posição de titular na reta final do ano - ficou no banco contra os vascaínos na conquista corintiana. Com vaga na Libertadores, o armador não esconde a ansiedade por realizar uma grande temporada. O Corinthians se garantiu na fase de grupos da Libertadores graças ao título da Copa do Brasil e antes de iniciar sua aventura no continente decidirá a Supercopa Rei contra o Flamengo em Brasília, além de dar a largada no Estadual e no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Corinthians Garro cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10