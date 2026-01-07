Rodrigo Garro passa por cirurgia no punho e aumenta lista de desfalques do Corinthians

O começo de temporada tem sido de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que terá de montar um grande quebra-cabeças para definir o Corinthians da estreia do Paulistão, domingo, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena. Sem os machucados Memphis e Raniele e com a saída de Maycon rumo ao Atlético-MG, o treinador agora perdeu Rodrigo Garro, submetido a cirurgia nesta quarta-feira.

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã e precisou passar pelo procedimento, considerado simples e com volta às atividades físicas já na sexta-feira.

"Nesta quarta-feira (07), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã", confirmou o Corinthians.

"O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa - com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti -, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta. A partir de sexta (09), o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr. Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física."

Garro sofreu com uma contusão no joelho na temporada passada e acabou perdendo várias partidas e a posição de titular na reta final do ano - ficou no banco contra os vascaínos na conquista corintiana. Com vaga na Libertadores, o armador não esconde a ansiedade por realizar uma grande temporada.

O Corinthians se garantiu na fase de grupos da Libertadores graças ao título da Copa do Brasil e antes de iniciar sua aventura no continente decidirá a Supercopa Rei contra o Flamengo em Brasília, além de dar a largada no Estadual e no Brasileirão.