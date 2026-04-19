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Robô humanoide vence meia maratona e bate recorde mundial humano pela 1ª vez

Máquina da Honor conclui prova de 21 km em Pequim com tempo inferior ao do atleta Jacob Kiplimo e supera marca anterior de 2025

O Liberal

Um robô humanoide, desenvolvido pela fabricante chinesa de smartphones Honor, venceu uma meia-maratona para robôs neste domingo (19) em Pequim, China. A máquina completou a prova de 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos, superando o atual recorde mundial humano da distância.

O tempo registrado foi significativamente inferior ao do ugandense Jacob Kiplimo, detentor do recorde mundial humano. O atleta percorreu a mesma distância em cerca de 57 minutos em março, durante uma competição em Lisboa. A conquista foi divulgada pela Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Pequim (Beijing E-Town) no WeChat.

Avanço tecnológico e imprevistos na corrida

A performance do robô também marcou um avanço considerável em relação à edição inaugural do evento, realizada em 2025. Naquela ocasião, o vencedor da prova havia completado o percurso em 2 horas, 40 minutos e 42 segundos.

Contudo, a competição, que ocorreu paralelamente a uma prova para humanos, não esteve isenta de imprevistos. Um robô sofreu uma queda logo na largada, enquanto outro colidiu com uma barreira durante o percurso.

Design inspirado em atletas e tecnologia interna

Du Xiaodi, engenheiro de testes e desenvolvimento da Honor, expressou satisfação com o resultado alcançado pela equipe. Ele revelou que o design do robô foi concebido a partir da inspiração em atletas humanos de alto desempenho.

O protótipo possui pernas longas, com aproximadamente 95 centímetros, e está equipado com um potente sistema de refrigeração líquida. Segundo Xiaodi, grande parte dessa tecnologia foi desenvolvida internamente pela empresa.

Potencial de aplicação em outras áreas

O engenheiro também destacou o potencial futuro da tecnologia. "Daqui para frente, algumas dessas tecnologias podem ser transferidas para outras áreas", afirmou. Ele citou a confiabilidade estrutural e a tecnologia de refrigeração líquida como exemplos que podem ser aplicados em cenários industriais.

Entusiasmo do público e "nova era"

Apesar de ainda ser necessário tempo para a comercialização em larga escala de robôs humanoides, a presença e o entusiasmo dos espectadores foram notáveis. Sun Zhigang, presente na corrida com o filho, já havia acompanhado o evento no ano passado.

"Sinto mudanças enormes neste ano", declarou Sun, acrescentando: "É a primeira vez que robôs superam humanos, algo que eu nunca imaginei." Wang Wen, que também compareceu com a família, observou que os robôs "roubaram grande parte do protagonismo" dos corredores humanos, sugerindo a chegada de uma "espécie de nova era".

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