Roberto Fernandes cita 'frustração' após revés do CRB

Após engatar três vitórias consecutivas, o CRB foi derrotado na noite da última quinta-feira pelo Operário-PR, resultado que não estava nos planos do elenco e comissão técnica, que fecharam um pacto por encerrar a competição com 100% de aproveitamento nas últimas jornadas.

Na coletiva de imprensa, Roberto Fernandes falou sobre a chateação pelo revés e garantiu foco total no jogo contra o Figueirense, marcado para a próxima rodada.

‘Sentimento, óbvio, de um pouco de frustração, apesar de a gente saber que a missão era muito árdua em termos de classificação. Nós teríamos que ter um aproveitamento que talvez nem a Chapecoense e o América-MG tiveram. Teríamos que partir para seis, sete vitórias consecutivas, e sabíamos que seria muito difícil. Lamentamos por isso, mas vale lembrar que matematicamente ainda não estamos resolvidos no campeonato e precisamos nos restabelecer e voltar o foco total para o Figueirense’, declarou.

Com 46 pontos, o CRB se encontra na 11ª colocação da Série B. O CSA, primeiro time do G4, está com 52 pontos.