Rizek aponta Rony como o favorito para ser eleito o 'Rei da América' nesta temporada

O apresentador André Rizek apontou o atacante Rony, do Palmeiras, como favorito para ser eleito o "Rei da América" nesta temporada. Rizek destacou que o jogador foi eleito o melhor em campo em quatro partidas da Libertadores, sendo a última na vitória do Verdão por 3 a 0 sobre o River Plate na última terça-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais.

- Eu queria falar do Rony, porque é muito possível que a Conmebol eleja ele como Rei da América esse ano. Ontem, foi a quarta vez que o Rony foi eleito o melhor em campo na Libertadores. São nove jogos, cinco gols e sete assistências... O Rony foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro ano passado vestindo a camisa do Furacão, com quem ele ganhou bastante - disse Rizek no programa "Seleção SporTV" desta tarde.

- Mas ele virou meme entre os próprios torcedores do Palmeiras porque ele demorou a engrenar na equipe e a gente aqui no Seleção chegou a brincar algumas vezes que ele tinha números de craque na Libertadores e de perna de pau no Brasileiro. O pai dele, inclusive, se estiver assistindo, mando um abraço, chegou a ficar ofendido com o apresentador aqui... E esse cara, hoje, é o favorito a Rei da América, o cara da campanha na Libertadores - completou.

Com a brilhante vitória em Avellaneda, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para o River Plate na partida de volta, na próxima terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, para chegar à final da Libertadores.