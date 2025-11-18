Capa Jornal Amazônia
River sofre após gastar mais de R$ 300 milhões e pode ficar fora da Libertadores de 2026

Clube argentino gastou R$ 323 milhões em 2025, mas campanha irregular pode custar vaga na competição continental

Estadão Conteúdo

O River Plate pode ficar de fora da disputa da Copa Libertadores de 2026. Para a atual temporada de 2025, o clube argentino investiu cerca de R$ 323 milhões no elenco, valor superior ao gasto pelo Flamengo no mesmo período, mas não tem tido o desempenho esperado em campo.

Entre as contratações do River Plate, destacam-se nomes como Kevin Castaño e Sebastián Driussi. Castaño, inclusive, foi a segunda aquisição mais cara da história do clube argentino. Outros atletas que reforçaram o time foram Martinez Quarta e Maximiliano Salas. O valor investido pelo River foi o dobro do que o terceiro clube que mais gastou na Argentina, o Estudiantes.

Apesar de ter qualificado seu elenco, o River Plate enfrenta um drama na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para estar na competição em 2026, o clube dispõe de dois caminhos distintos.

Conquistar o Torneio Clausura

Um dos caminhos é o River Plate se sagrar campeão do Torneio Clausura argentino, que está em andamento. A tarefa, contudo, não será fácil: oito equipes de cada grupo se classificarão para o mata-mata, e a decisão da competição será disputada em jogo único e em campo neutro.

Torcer por rivais

Caso o título do Clausura não seja conquistado, o River Plate terá de torcer para que a taça fique com o Boca Juniors, o Rosario Central ou o Argentinos Juniors. Estas três equipes já estão à frente do River na classificação geral e já garantiram suas vagas na Libertadores de 2026.

Nesse cenário de dependência, se um desses três times for o vencedor do Clausura, o G-3 da tabela anual se expandiria para G-4. Essa expansão beneficiaria diretamente o River Plate, que, então, disputaria a fase preliminar da Copa Libertadores de 2026.

Atualmente, as equipes argentinas já confirmadas no torneio continental do próximo ano são:

  • Platense
  • Rosario Central
  • Independiente Rivadavia
  • Boca Juniors
  • Argentinos Juniors.
futebol

River Plate

Libertadores
Esportes
