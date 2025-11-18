River sofre após gastar mais de R$ 300 milhões e pode ficar fora da Libertadores de 2026 Clube argentino gastou R$ 323 milhões em 2025, mas campanha irregular pode custar vaga na competição continental Estadão Conteúdo 18.11.25 10h48 O River Plate pode ficar de fora da disputa da Copa Libertadores de 2026. Para a atual temporada de 2025, o clube argentino investiu cerca de R$ 323 milhões no elenco, valor superior ao gasto pelo Flamengo no mesmo período, mas não tem tido o desempenho esperado em campo. Entre as contratações do River Plate, destacam-se nomes como Kevin Castaño e Sebastián Driussi. Castaño, inclusive, foi a segunda aquisição mais cara da história do clube argentino. Outros atletas que reforçaram o time foram Martinez Quarta e Maximiliano Salas. O valor investido pelo River foi o dobro do que o terceiro clube que mais gastou na Argentina, o Estudiantes. Apesar de ter qualificado seu elenco, o River Plate enfrenta um drama na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Para estar na competição em 2026, o clube dispõe de dois caminhos distintos. Conquistar o Torneio Clausura Um dos caminhos é o River Plate se sagrar campeão do Torneio Clausura argentino, que está em andamento. A tarefa, contudo, não será fácil: oito equipes de cada grupo se classificarão para o mata-mata, e a decisão da competição será disputada em jogo único e em campo neutro. Torcer por rivais Caso o título do Clausura não seja conquistado, o River Plate terá de torcer para que a taça fique com o Boca Juniors, o Rosario Central ou o Argentinos Juniors. Estas três equipes já estão à frente do River na classificação geral e já garantiram suas vagas na Libertadores de 2026. Nesse cenário de dependência, se um desses três times for o vencedor do Clausura, o G-3 da tabela anual se expandiria para G-4. Essa expansão beneficiaria diretamente o River Plate, que, então, disputaria a fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. Atualmente, as equipes argentinas já confirmadas no torneio continental do próximo ano são: Platense Rosario Central Independiente Rivadavia Boca Juniors Argentinos Juniors. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol River Plate Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19