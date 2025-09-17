River Plate vai na contramão da Argentina e gasta mais até do que o Flamengo

Adversário do Palmeiras nesta quarta-feira, 17, na Libertadores, o River Plate é o clube argentino que mais se assemelha à realidade da economia brasileira. Diferentemente de outras equipes no rival sul-americano, a equipe de Marcelo Gallardo se lançou ao mercado em busca de reforços e supera até os gastos do Flamengo neste ano.

Nas janelas de transferências desta temporada, o River já desembolsou cerca de 52,5 milhões de euros (R$ 329,5 milhões, na cotação atual) em contratações. Entre os destaques, estão Kevin Castaño (volante, R$ 79 milhões), Sebastián Driussi (centroavante, R$ 61 milhões) e Maximiliano Salas (centroavante, R$ 50,36 milhões). Vale destacar que muitos desses reforços chegaram para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Esses números superam os gastos do Flamengo, que teve uma das melhores janelas de transferências do País neste ano. Mesmo com as chegadas de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl, entre outros, o time rubro-negro gastou R$ 277 milhões em reforços para esta temporada - o primeiro ano de gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à frente do clube.

Em meio à crise econômica da Argentina de Javier Milei, os clubes do país não competem financeiramente com o Brasil nas janelas de transferências. Além de River Plate, o Boca Juniors - maior rival e que também disputou o Mundial de Clubes neste ano - que gastou 34 milhões de euros (R$ 217,2 milhõees), é outra equipe que destoa no volume de reforços. Nos demais argentinos, a maioria das transferências são de baixo custo ou de jogadores livres no mercado.

Os números do River Plate foram impulsionados pela venda da joia Franco Mastantuono, por 63,2 milhões de euros (R$ 396,5 milhões) ao Real Madrid. Mesmo com essa impulsão nas finanças, o volume de reforços ainda fica abaixo de Palmeiras, rival nas quartas de final da Libertadores, e do Botafogo, atual campeão continental.

Em 2025, a dupla brasileira, impulsionada pelas receitas de patrocínio e de premiação do Mundial de Clubes, desembolsou R$ 702 milhões e R$ 665 milhões, respectivamente, em reforços. Nenhuma das contratações do River Plate supera os gastos do Palmeiras com Vitor Roque (R$ 155 milhões) e Paulinho (R$ 114 milhões).

Ainda, no último mês, Leila Pereira selou a chegada de Andreas Pereira, do Fulham, por R$ 63 milhões, que pode reforçar o elenco de Abel Ferreira já na partida desta quarta-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina.