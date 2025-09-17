Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

River Plate vai na contramão da Argentina e gasta mais até do que o Flamengo

Estadão Conteúdo

Adversário do Palmeiras nesta quarta-feira, 17, na Libertadores, o River Plate é o clube argentino que mais se assemelha à realidade da economia brasileira. Diferentemente de outras equipes no rival sul-americano, a equipe de Marcelo Gallardo se lançou ao mercado em busca de reforços e supera até os gastos do Flamengo neste ano.

Nas janelas de transferências desta temporada, o River já desembolsou cerca de 52,5 milhões de euros (R$ 329,5 milhões, na cotação atual) em contratações. Entre os destaques, estão Kevin Castaño (volante, R$ 79 milhões), Sebastián Driussi (centroavante, R$ 61 milhões) e Maximiliano Salas (centroavante, R$ 50,36 milhões). Vale destacar que muitos desses reforços chegaram para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Esses números superam os gastos do Flamengo, que teve uma das melhores janelas de transferências do País neste ano. Mesmo com as chegadas de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl, entre outros, o time rubro-negro gastou R$ 277 milhões em reforços para esta temporada - o primeiro ano de gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à frente do clube.

Em meio à crise econômica da Argentina de Javier Milei, os clubes do país não competem financeiramente com o Brasil nas janelas de transferências. Além de River Plate, o Boca Juniors - maior rival e que também disputou o Mundial de Clubes neste ano - que gastou 34 milhões de euros (R$ 217,2 milhõees), é outra equipe que destoa no volume de reforços. Nos demais argentinos, a maioria das transferências são de baixo custo ou de jogadores livres no mercado.

Os números do River Plate foram impulsionados pela venda da joia Franco Mastantuono, por 63,2 milhões de euros (R$ 396,5 milhões) ao Real Madrid. Mesmo com essa impulsão nas finanças, o volume de reforços ainda fica abaixo de Palmeiras, rival nas quartas de final da Libertadores, e do Botafogo, atual campeão continental.

Em 2025, a dupla brasileira, impulsionada pelas receitas de patrocínio e de premiação do Mundial de Clubes, desembolsou R$ 702 milhões e R$ 665 milhões, respectivamente, em reforços. Nenhuma das contratações do River Plate supera os gastos do Palmeiras com Vitor Roque (R$ 155 milhões) e Paulinho (R$ 114 milhões).

Ainda, no último mês, Leila Pereira selou a chegada de Andreas Pereira, do Fulham, por R$ 63 milhões, que pode reforçar o elenco de Abel Ferreira já na partida desta quarta-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

River Plate

Flamengo

gastos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Probabilidade

UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91%

Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha

17.09.25 11h03

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

Futebol

Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais

Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana

16.09.25 19h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

17.09.25 7h00

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

CÍRIO 2025

Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo

Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda

16.09.25 22h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda