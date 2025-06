River Plate impõe ritmo forte, domina o Urawa Reds e estreia no Mundial de Clubes com vitória

Em um jogo que teve o time argentino como soberano na maior parte dos 90 minutos, o River Plate fez valer o seu favoritismo e derrotou o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 1, nesta terça-feira, em Seattle, em partida que marcou a estreia das duas equipes no Mundial de Clubes da Fifa.

Com uma estratégia de toque de bola e transição rápida, o time argentino conseguiu se impor em campo e deu o passo inicial no objetivo de buscar a classificação para as oitavas. Com duas assistências, o lateral-esquerdo Acuña foi um dos destaques do jogo.

No histórico do confronto, Colídio, Driussi e Meza construíram o triunfo do River, enquanto o atacante Matsuo, cobrando penalidade, descontou para os japoneses.

O resultado coloca o time do técnico Marcelo Gallardo na liderança do Grupo E, com três pontos, enquanto o rival japonês segue sem pontuar na competição. As duas equipes voltam a campo pela segunda rodada da etapa de classificação neste sábado. Os argentinos enfrentam o Monterrey, do México, enquanto o time asiático desafia a Inter de Milão.

Em campo, o River entrou com uma postura ofensiva e logo encurralou o adversário em seu campo de defesa. A pressão deu resultado e o Urawa teve dificuldade para encaixar a marcação. Após carimbar a trave em arremate cruzado de Driussi, os argentinos, enfim, balançaram a rede com apenas dez minutos de confronto.

Destaque no duelo, Acuña começou a fazer a diferença no lance do primeiro gol ao escapar pela esquerda e cruzar na pequena área. Colídio subiu sem marcação e acertou um belo cabeceio: 1 a 0.

A vantagem fez o favorito River diminuir o ritmo. Numa estratégia clara de administrar o resultado, os comandados do técnico Marcelo Gallardo abdicaram do ataque e optaram por concentrar as ações no setor de meio-campo.

Com isso, o Urawa ganhou uma sobrevida na etapa inicial e ensaiou tímidos ataques. Em jogada de bola parada, a equipe asiática chegou a estufar a rede do goleiro Armani em cabeçada de Höibraaten. O lance, porém, foi invalidado pelo VAR que marcou impedimento do jogador norueguês.

O segundo tempo começou em alta voltagem e, com 12 minutos, os torcedores presentes ao estádio soltaram o grito de gol duas vezes. Um erro infantil em um recuo de bola aumentou a vantagem da Argentina, que chegou aos 2 a 0 com dois minutos de jogo. Driussi se antecipou ao goleiro e cabeceou para as redes.

Mas o outro lado logo teve motivos para comemorar. Acuña cometeu pênalti em Kaneko. Após muita catimba, Matsuo deslocou o goleiro rival e diminuiu o placar para os japoneses: 2 a 1.

Com a vitória sob risco, o River voltou a pressionar o adversário e contou mais uma vez com o seu lateral-esquerdo para movimentar o placar. Em cobrança de escanteio perfeita, Acuña jogou a bola na cabeça de Meza que testou firme e selou a vitória de 3 a 1. A partir daí, com a vitória assegurada, o River fez o tempo passar para festejar a vitória sem sustos logo na estreia.