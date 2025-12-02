River Plate depende de título do Boca Juniors para ir à Libertadores de 2026; entenda cenário

O River Plate pode não disputar a Copa Libertadores da América de 2026. A equipe vive uma situação incômoda e depende do rival Boca Juniors para estar no torneio continental do próximo ano.

Para garantir a vaga na Libertadores, o River Plate precisa que o Boca Juniors seja campeão do torneio Clausura na Argentina. O time de Marcelo Gallardo já foi eliminado da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing.

O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Se for o vencedor do Clausura, abrirá uma vaga extra na competição da Conmebol. Esta vaga seria ocupada pelo River Plate, quarto colocado no ranking anual.

Cenário da classificação para a Libertadores

Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Se conseguir um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River disputará a fase prévia.

A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Duas são pela tabela anual (Rosario Central e Boca Juniors), uma ao campeão do Torneio Apertura (Platense), uma ao campeão da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e uma ao campeão do Clausura (que ainda será definido).

O Lanús também representará o país, por ter conquistado a Copa Sul-Americana. O lugar na fase preliminar da Libertadores fica com o terceiro colocado da classificação anual, que hoje seria o Argentinos Juniors.

Impacto do desempenho do Boca Juniors

Se o Boca Juniors conquistar o Clausura, o Argentinos Juniors irá para a etapa de grupos e o River Plate para a fase preliminar.

Nas semifinais do Clausura, o Boca Juniors enfrenta o vencedor do duelo entre Racing e Tigre. Do outro lado da chave, o Estudiantes aguarda o ganhador do jogo entre Barracas Central e Gimnasia y Esgrima.