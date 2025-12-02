Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

River Plate depende de título do Boca Juniors para ir à Libertadores de 2026; entenda cenário

A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores

Redação O Liberal com informações da AE

O River Plate pode não disputar a Copa Libertadores da América de 2026. A equipe vive uma situação incômoda e depende do rival Boca Juniors para estar no torneio continental do próximo ano.

Para garantir a vaga na Libertadores, o River Plate precisa que o Boca Juniors seja campeão do torneio Clausura na Argentina. O time de Marcelo Gallardo já foi eliminado da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing.

O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Se for o vencedor do Clausura, abrirá uma vaga extra na competição da Conmebol. Esta vaga seria ocupada pelo River Plate, quarto colocado no ranking anual.

Cenário da classificação para a Libertadores

Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Se conseguir um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River disputará a fase prévia.

A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Duas são pela tabela anual (Rosario Central e Boca Juniors), uma ao campeão do Torneio Apertura (Platense), uma ao campeão da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e uma ao campeão do Clausura (que ainda será definido).

O Lanús também representará o país, por ter conquistado a Copa Sul-Americana. O lugar na fase preliminar da Libertadores fica com o terceiro colocado da classificação anual, que hoje seria o Argentinos Juniors.

Impacto do desempenho do Boca Juniors

Se o Boca Juniors conquistar o Clausura, o Argentinos Juniors irá para a etapa de grupos e o River Plate para a fase preliminar.

Nas semifinais do Clausura, o Boca Juniors enfrenta o vencedor do duelo entre Racing e Tigre. Do outro lado da chave, o Estudiantes aguarda o ganhador do jogo entre Barracas Central e Gimnasia y Esgrima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Libertadores

River Plate

Boca Juniors
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

mais esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

02.12.25 12h25

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda