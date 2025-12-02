River Plate depende de título do Boca Juniors para ir à Libertadores de 2026; entenda cenário A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores Redação O Liberal com informações da AE 02.12.25 10h03 O River Plate pode não disputar a Copa Libertadores da América de 2026. A equipe vive uma situação incômoda e depende do rival Boca Juniors para estar no torneio continental do próximo ano. Para garantir a vaga na Libertadores, o River Plate precisa que o Boca Juniors seja campeão do torneio Clausura na Argentina. O time de Marcelo Gallardo já foi eliminado da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing. O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Se for o vencedor do Clausura, abrirá uma vaga extra na competição da Conmebol. Esta vaga seria ocupada pelo River Plate, quarto colocado no ranking anual. Cenário da classificação para a Libertadores Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Se conseguir um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River disputará a fase prévia. A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Duas são pela tabela anual (Rosario Central e Boca Juniors), uma ao campeão do Torneio Apertura (Platense), uma ao campeão da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e uma ao campeão do Clausura (que ainda será definido). O Lanús também representará o país, por ter conquistado a Copa Sul-Americana. O lugar na fase preliminar da Libertadores fica com o terceiro colocado da classificação anual, que hoje seria o Argentinos Juniors. Impacto do desempenho do Boca Juniors Se o Boca Juniors conquistar o Clausura, o Argentinos Juniors irá para a etapa de grupos e o River Plate para a fase preliminar. Nas semifinais do Clausura, o Boca Juniors enfrenta o vencedor do duelo entre Racing e Tigre. Do outro lado da chave, o Estudiantes aguarda o ganhador do jogo entre Barracas Central e Gimnasia y Esgrima. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores River Plate Boca Juniors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03