Rivalidade... Após provocações do Remo, perfil do Paysandu responde: 'Não tem como comparar'

No dia do seu aniversário de 107 anos, o Paysandu resolveu responder à provocação do Clube do Remo. Em uma manifestação que tem teve como alvo o rival, embora sem citar, o perfil oficial bicolor postou: 'Não tem como comparar'.

O Re-Pa das redes sociais tem sido movimentado nos últimos dias. Ao anunciar a contratação do volante Anderson Uchôa, ex-jogador do Paysandu, o perfil do Remo também provocou o Paysandu, inclusive, ao lembrar declarações do ex-presidente bicolor, Ricardo Gluck Paul, sobre vendas de materiais alusivos aos azulinos.

Veja: