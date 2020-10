Rivaldo aconselha Zidane a entrar com Vinícius Júnior no clássico

Rivaldo criticou o técnico Zidane por utilizar pouco o atacante Vinícius Júnior entre os titulares do Real Madrid, em declarações ao portal “Betfair”. O campeão do mundo com a Seleção Brasileira elogiou o jovem revelado pelo Flamengo que marcou um gol no último jogo merengue pela Liga dos Campeões e acredita que o ponta deve ter oportunidades no clássico contra o Barcelona neste sábado.

- Zidane se equivoca deixando Vinícius tantas vezes no banco, pois agora é o seu jogador mais perigoso. Já demonstrou seu talento e qualidade. Não precisa aprender mais do banco, mas sim se desenvolver em campo para ser cada vez mais perigoso e influente no ataque do Real Madrid. Por isso, Zidane deveria usá-lo no Camp Nou neste clássico. No último já marcou.

O ex-jogador também abordou a questão de uma possível demissão do técnico francês após um início de temporada ruim.

- Não acredito que esteja em perigo, porque na temporada passada o Real Madrid ganhou o Campeonato Espanhol. Zidane foi um grande jogador e como treinador conquistou três Ligas dos Campeões. Estamos no início da temporada e o Real sempre estará brigando para ser campeão porque é um clube muito grande.

Apesar dos elogios e conselhos que deu ao técnico Zidane, Rivaldo acredita em uma vitória culé com dois gols de Lionel Messi. O brasileiro considera o clássico chave para o clube blaugrana e para o jogador depois de todas as polêmicas enfrentadas por ambas as partes nos últimos meses.