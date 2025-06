Rival do Flu no Mundial de Clubes, Borussia Dortmund contrata irmão de Bellingham

Adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira um reforço para a competição que começa no sábado, nos Estados Unidos. Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude, jogador do Real Madrid e da seleção inglesa, assinou contrato de cinco anos com o clube alemão.

Com apenas 19 anos, Jobe foi inscrito no Mundial de Clubes e vestirá a camisa de número 77. O Borussia está no Grupo F, ao lado do Fluminense e de Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai. O confronto entre os alemães e o time brasileiro marcará as estreias de ambos os times, no dia 17, próxima terça, às 13 horas (de Brasília).

Jobe Bellingham chega ao Borussia duas semanas após ajudar o Sunderland a voltar à primeira divisão do Campeonato Inglês. Ao optar pelo time alemão, o jovem meio-campista repete trajetória do irmão mais velho, que também defendeu a equipe de Dortmund, após passar por um clube inglês - e hoje está no Real.

Jobe já vinha seguindo os passos do irmão ao passar pela academia do Birmingham City e fazer sua estreia profissional aos 16 anos, em 2022. Ele também jogou pela seleção inglesa sub-21.

De acordo com a imprensa britânica, Jobe teria recusado uma proposta do Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, para se juntar ao time que contou com o seu irmão entre 2020 e 2023.

Há algumas diferenças entre os Bellinghams. Jobe é dois anos mais velho do que Jude era quando assinou com o Dortmund em 2020 e também tem experiência como centroavante em alguns jogos pelo Sunderland.

Seu desempenho pelo time inglês na segunda divisão na última temporada europeia rendeu a Bellingham o prêmio de melhor jogador jovem do ano em abril e uma vaga na seleção da temporada.