Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

Vice-campeã da Copa Africana das Nações e rival do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a seleção de Marrocos assumiu a oitava colocação do ranking da Fifa. A primeira lista da entidade no ano foi divulgada nesta segunda-feira com raras trocas por causa da falta de competições.

Os marroquinos entraram no Top 10 de seleções da Fifa graças ao bom desempenho na Copa Africana das Nações, na qual foram até a decisão e tiveram um pênalti no último lance do tempo normal que poderia definir a vitória. Mas Brahim Díaz optou por cavadinha e mandou nas mãos do goleiro.

A oitava colocação é a melhor de Marrocos em sua história. A seleção subiu 20,23 pontos com a campanha da competição caseira e, com 1736,57, ultrapassou a Croácia, agora em 11º, Alemanha, em 10º e Bélgica, agora na nona posição.

Quem também deu enorme salto no ranking da Fifa foi o campeão Senegal, que ganhou sete posições ao celebrar o título em Rabat, capital do Marrocos, com 1 a 0 na prorrogação, e agora figura na 12ª colocação. Terceiro na Copa Africana das Nações, a Nigéria aparece na 26ª posição.

De olho na ascensão de Marrocos, o Brasil se manteve no quinto posto, com os mesmos 1760,46 pontos da lista que fechou 2025. A liderança continua com a Espanha, seguida por Argentina, França e Inglaterra.

CONFIRA O TOP 10 do 1º RANKING DA FIFA DE 2026:

1º - Espanha - 1877,18 pontos 2º - Argentina - 1873,33 3º - França - 1830 4º - Inglaterra - 1834,12 5º - Brasil - 1760,46 6º - Portugal - 1760,38 7º - Holanda - 1756,27 8º - Marrocos - 1736,57 9º - Bélgica - 1730,71 10º - Alemanha - 1724,15