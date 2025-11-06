Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rio terá autódromo com capacidade para 120 mil pessoas e traçado que privilegia ultrapassagens

Estadão Conteúdo

Rio terá autódromo com capacidade para 120 mil pessoas e traçado que privilegia ultrapassagens

Com um traçado voltado para ultrapassagens e que permite uma média de velocidade de 241km/h, foi anunciado nesta quinta-feira, no Rio, o projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, localizado na zona oeste da cidade. Na apresentação, que aconteceu durante um evento na Cidade das Artes, o investimento previsto para levantar a construção é de mais de R$ 1,3 bilhão e capacidade gira em torno de 120 mil pessoas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve na solenidade e a expectativa é que as obras sejam iniciadas já no primeiro trimestre do ano que vem. A estimativa de conclusão é de dois anos.

"É tudo recurso privado. Não tem um tostão de dinheiro público, do imposto que as pessoas pagam. Portanto, a gente acredita muito nos prazos. Estamos falando aqui de começar no primeiro trimestre de 2026. Eu, como sou sempre uma pessoa zelosa com os prazos, eu imagino que em 2029 a gente vá ter esse autódromo pronto", afirmou o prefeito que pretende colocar a capital do Rio novamente no radar do calendário do mundo da velocidade.

"Agora o desafio é, não só ter aquilo que já existe no Brasil e o Rio de Janeiro perdeu, mas trazer também a Fórmula 1, a Motovelocidade, Formula Indy, enfim... Pensar em todas as alternativas e hipóteses que nós pudermos ter a partir de 2029", completou.

De acordo com o projeto, a pista terá 4,7 quilômetros de extensão e vai contar com quatro retas, sendo duas principais paralelas e dez curvas. O traçado poderá ainda ser adaptado para atender a 11 opções de categorias automobilísticas.

O projeto será feito em uma área e mais de dois milhões de metros quadrados e foi criado pelos mesmos especialistas responsáveis pelo circuito de Mandalika, na Indonésia, e Navarra, na Espanha.

O novo autódromo vai contar com arquibancadas, estacionamento, heliponto, espaços para camarotes e lojas, além de toda a estrutura necessária de paddock e boxes.

"O local certamente se tornará uma referência esportiva e dará sua contribuição para revitalizar o automobilismo internacional na região - comentou Thiago Nunes, integrante da equipe da Populous, empresa responsável pelo desenvolvimento das instalações permanentes do autódromo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

autródomo do Rio

traçado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

Futebol

Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B

Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino.

06.11.25 13h56

Futebol

Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30

Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará

06.11.25 12h22

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

06.11.25 8h50

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda