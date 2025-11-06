Rio terá autódromo com capacidade para 120 mil pessoas e traçado que privilegia ultrapassagens Estadão Conteúdo 06.11.25 15h22 Rio terá autódromo com capacidade para 120 mil pessoas e traçado que privilegia ultrapassagens Com um traçado voltado para ultrapassagens e que permite uma média de velocidade de 241km/h, foi anunciado nesta quinta-feira, no Rio, o projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, localizado na zona oeste da cidade. Na apresentação, que aconteceu durante um evento na Cidade das Artes, o investimento previsto para levantar a construção é de mais de R$ 1,3 bilhão e capacidade gira em torno de 120 mil pessoas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve na solenidade e a expectativa é que as obras sejam iniciadas já no primeiro trimestre do ano que vem. A estimativa de conclusão é de dois anos. "É tudo recurso privado. Não tem um tostão de dinheiro público, do imposto que as pessoas pagam. Portanto, a gente acredita muito nos prazos. Estamos falando aqui de começar no primeiro trimestre de 2026. Eu, como sou sempre uma pessoa zelosa com os prazos, eu imagino que em 2029 a gente vá ter esse autódromo pronto", afirmou o prefeito que pretende colocar a capital do Rio novamente no radar do calendário do mundo da velocidade. "Agora o desafio é, não só ter aquilo que já existe no Brasil e o Rio de Janeiro perdeu, mas trazer também a Fórmula 1, a Motovelocidade, Formula Indy, enfim... Pensar em todas as alternativas e hipóteses que nós pudermos ter a partir de 2029", completou. De acordo com o projeto, a pista terá 4,7 quilômetros de extensão e vai contar com quatro retas, sendo duas principais paralelas e dez curvas. O traçado poderá ainda ser adaptado para atender a 11 opções de categorias automobilísticas. O projeto será feito em uma área e mais de dois milhões de metros quadrados e foi criado pelos mesmos especialistas responsáveis pelo circuito de Mandalika, na Indonésia, e Navarra, na Espanha. O novo autódromo vai contar com arquibancadas, estacionamento, heliponto, espaços para camarotes e lojas, além de toda a estrutura necessária de paddock e boxes. "O local certamente se tornará uma referência esportiva e dará sua contribuição para revitalizar o automobilismo internacional na região - comentou Thiago Nunes, integrante da equipe da Populous, empresa responsável pelo desenvolvimento das instalações permanentes do autódromo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 autródomo do Rio traçado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41