Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30

O ex-jogador Raí, ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain (PSG), está em Belém e aproveitou a passagem pela capital paraense para destacar a importância da COP30 e relembrar suas raízes amazônicas. O craque ressaltou o papel do Pará na preservação ambiental e no protagonismo mundial da Amazônia.

Durante a visita, Raí falou com emoção sobre sua ligação com o Estado e comentou sobre o orgulho de ter raízes no Pará. O ex-jogador da Seleção Brasileira falou dos pais e irmãos, alguns deles nascidos no Pará, além de citar o olhar do Mundo para a região amazônica.

“Literalmente estou vestindo a camisa do Pará. Orgulho do Pará, do Brasil, mas além disso sou filho de paraense. Minha mãe é paraense e tenho uma família grande aqui em Belém e em outras regiões do Estado. Meu pai é cearense, morou com a minha mãe no interior, em Igarapé-Açu, e meus quatro primeiros irmãos nasceram aqui. Tenho muito orgulho da minha origem”, afirmou.

Raí destaca papel simbólico da COP30 em Belém

Para o ex-jogador, a realização da COP30 em Belém, em 2025, representa um marco histórico para o país e para o planeta. Ele acredita que o evento pode ajudar a redefinir caminhos globais diante das mudanças climáticas.

“Nesse momento da COP, o Pará recebendo o evento é algo muito simbólico e que, com certeza, pode ser um divisor de águas para o mundo. É a chance de mudar a rota ou evitar um caminho sem volta”, destacou.

Orgulho e compromisso com a Amazônia

Raí tem se dedicado a projetos sociais e ambientais. O ex-jogador reforçou que a preservação da Amazônia é uma responsabilidade coletiva e que a COP30 será uma vitrine para mostrar a força e a cultura do povo amazônico.

Carreira

Aos 60 anos, Raí teve uma carreira sólida no futebol. Irmão do paraense e ex-jogador Sócrates, ídolo do Corinthians e que vestiu a camisa da Seleção Brasileira, Raí iniciou a sua trajetória no futebol no Botafogo-SP, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Ele também teve uma passagem pela Ponte Preta (SP), mas seu grande momento no futebol foi vestindo a camisa do São Paulo.

No Tricolor, Raí conquistou cinco Campeonatos Paulistas, um Campeonato Brasileiro, além de duas Copas Libertadores e um Mundial de Clubes. Raí também defendeu o Paris Saint-Germain, da França, onde conquistou sete títulos. Na Seleção Brasileira, Raí foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987 e da Copa do Mundo em 1994, quando a Seleção conquistou o tetracampeonato.