Richarlison marca, mas Everton perde para o Manchester City pelo Inglês

Nesta quarta-feira, o Everton recebeu o Manchester City em partida adiada pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No Goodison Park, os Citzens levaram a melhor, vencendo por 3 a 1, com dois gols Bernando Silva e um de Phil Foden, enquanto o time da casa marcou com Richarlison.

FODEN MARCA

O Manchester City, que fazia uma partida bastante ofensiva, sendo o único com finalizações, conseguiu abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa. Em cruzamento para a área, a bola sobrou para Phil Foden, que marcou o seu sexto gol no Inglês.

EMPATE​

O Everton mantinha-se no campo defensivo, e não conseguia atacar o Manchester City. Foi após o gol do seu adversário, aos 37 minutos, que a equipe da casa atacou, e Digne finalizou na trave. No rebote, a bola foi no joelho de Richarlison, que deixou tudo igual.

GOLAÇO

Já na segunda etapa, o City, líder do campeonato, procurou a vitória mais uma vez. O segundo gol da equipe de Manchester saiu em jogada pela direita, quando Bernardo Silva cortou para dentro, e esperou Mahrez passar, tocando para o argelino, que marcou um belo gol.

IMPLACÁVEL

O Manchester City decidiu ser completamente dominante na partida. Em mais uma jogada criada pelo lado direito, Bernardo Silva participou novamente. Dessa vez, a movimentação de Gabriel Jesus foi para dar a assistência para o português, que marcou o terceiro dos Citzens.

SEQUÊNCIA

O Everton enfrenta, às 14:30h (de Brasília) deste sábado, o Liverpool em derby contra um rival que não segue bem no Inglês. O Manchester City enfrenta, às 13:30h (de Brasília) deste domingo, o Arsenal. As duas partidas são válidas pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.