Restam quatro vagas no grid de 2026 da Fórmula 1; veja nomes favoritos às posições Estadão Conteúdo 15.10.25 18h13 Após George Russell e Kimi Antonelli terem seu contratos estendidos pela Mercedes nesta quarta-feira, as vagas disponíveis no grid 2026 da Fórmula 1 estão cada vez mais escassas. Red Bull, Racing Bulls e Alpine são as únicas escuderias sem titulares definidos. Sob o comando de Laurent Mekies, a equipe austríaca ainda está em busca do companheiro ideal para Max Verstappen. Yuki Tsunoda, que ocupa a posição de segundo titular atualmente, pode perder seu assento para o rookie Isack Hadjar. A vaga de 2025 era originalmente de Liam Lawson, mas o norte-americano foi rapidamente substituído pelo atleta japonês. Agora, a Red Bull pode apostar no francês por causa de seu desempenho ao longo da temporada. Ainda no ano de estreia, Hadjar foi um dos únicos novatos à chegar ao pódio - sua melhor posição foi durante o GP da Holanda, no qual o piloto finalizou em terceiro. Na marca secundária da RBR, a briga pelas duas vagas em aberto deve ficar entre três candidatos principais: Tsunoda, Lawson e a novidade, Arvid Lindvblad. O britânico está na mira da F1 desde junho, quando a FIA (Federação Internacional do Automobilismo) concedeu em caso especial a superlicença ao competidor da Fórmula 2. Por fim, a Alpine também continua a procura de um companheiro para Pierre Gasly. O francês teve contrato renovado no começo de setembro, mas até o momento segue solo no time francês. Embora tenha sido alvo de diversas críticas, Franco Colapinto é o nome mais cotado para a posição. Paul Aron também surge como uma opção - o estoniano é o atual piloto de testes da Alpine e pode ser promovido no início do próximo ano. Apesar da pressão, Flávio Briatore, conselheiro executivo da escuderia, garantiu que a decisão está sendo tomada com calma e deve ser anunciada em novembro. Ano que vem será o primeiro que a categoria contará com 22 pilotos, já que a Cadillac estreará como a 11º equipe do grid. CONFIRA A LISTA DE PILOTOS CONFIRMADOS PARA A TEMPORADA 2026 A F-1: McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris Red Bull: Max Verstappen Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli Alpine: Pierre Gasly Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Oliver Berman e Esteban Ocon Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz Sauber-Audi: Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto Cadillac: Valtteri Bottas e Sérgio Pérez