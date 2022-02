Resende x Boavista: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/02)pelo Campeonato Carioca

As equipes Resende e Boavista disputam nesta segunda-feira (21/02), partida válida pelo Campeonato Carioca 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Trabalhador, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Resende x Boavista?

A partida Resende x Boavista pode ser assistida pelo streaming Cariocão Play

Como Resende x Boavista chegam para o jogo?

O time do Resende está em nono lugar com 5 pontos e não vence uma partida há quatro rodadas no Campeonato. A situação do Boavista também não é boa. Está na lanterna com 2 pontos, ou seja, ainda não venceu sequer uma partida pela Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

Resende x Boavista

Campeonato Carioca

Local: Estádio do Trabalhador, no Rio de Janeiro.

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2022, 15h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Resende: Jefferson Luiz; Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso; Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel; Igor Bolt, Raphael Macena. TÉCNICO: Jefter Percy

Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Miguel; Marquinhos Macaé, Ralph, Matheus Alessandro; Biel, Di María, Marquinhos. TÉCNICO: Jesualdo Ferreira e Vasco Seabra

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)