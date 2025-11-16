República Democrática do Congo vence Nigéria nos pênaltis e vai à repescagem mundial da Copa Estadão Conteúdo 16.11.25 19h22 Após o empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a República Democrática do Congo venceu a Nigéria por 4 a 3 na disputa de pênaltis neste domingo, no estádio Príncipe Heritier Moulay Hassanem, em Rabat, no Marrocos, e ficou com a vaga da África para a repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2026. A seleção tenta voltar a disputar um Mundial depois de 52 anos, enquanto a Nigéria buscava sua sétima participação em Copas. A República Democrática do Congo mantém viva a esperança de jogar a Copa do Mundo após eliminar duas seleções tradicionais na competição: Camarões na fase anterior e agora a Nigéria. A repescagem mundial vai reunir seis seleções em busca de duas vagas para a Copa do Mundo e será disputada em março. Já estão definidas três equipes: Bolívia, Nova Caledônia e a República Democrática do Congo. Faltam ainda os representantes da Ásia e das Américas do Norte e Central (dois). As duas melhores seleções no ranking da Fifa vão direto para suas finais, enquanto as outras quatro vão disputar duas semifinais. A Bolívia é a 76ª, a Nova Caledônia, a 150ª, e a RD Congo, a 60ª. A Nigéria chegou ao gol em seu primeiro ataque, logo aos 3 minutos. Após bola levantada na área, a zaga da RD do Congo cortou mal, para a entrada da área. Onyeda dominou e arriscou de longe. A bola desviou no trajeto para o gol e tirou o goleiro Mpasi-Nzau da jogada. Com vantagem no placar, a Nigéria não soube aproveitar o momento favorável e desperdiçou alguns ataques para ampliar. Além disso, o time foi pego de surpresa em um contra-ataque fatal do adversário. Aos 32 minutos, na meia direita, Meschack Elia lançou Bakambu em profundidade pela direita e partiu em velocidade para o centro da área. Bakambu conseguiu o cruzamento. Ndidi falhou dentro da área e praticamente ajeitou a bola para Elia finalizar e empatar a partida. Na volta para o segundo tempo, o badalado atacante Osimhen, atualmente no Galatasaray e ex-Napoli, deu lugar a Adams na Nigéria. Antes dos 15, o técnico da Nigéria, Eric Chelle, tirou outra estrela do time, Lookman. Coincidência ou não, foi a República Democrática do Congo quem mais se aproximou do gol na segunda etapa, mas o empate permaneceu. Na prorrogação, a República Democrática do Congo chegou a marcar aos 5 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por falta de ataque. A melhor chance na primeira etapa do tempo extra, porém, foi criada pela Nigéria. Na segunda etapa, a pressão da República Democrática do Congo continuou. Aos 3 minutos, os jogadores reclamaram que a bola chegou a entrar em um lance polêmico, mas a arbitragem marcou falta no ataque antes da finalização. No final da prorrogação, a RD do Congo trocou o goleiro, tirando Mpasi-Nzau, de 1,82m, e colocando Fayulu, de 1,92m. A série de cinco cobranças de cada lado terminou empatada em 3 a 3. Fayulu defendeu a sexta cobrança da Nigéria, e Mbemba marcou o gol que classificou a RD Congo para a repescagem. 