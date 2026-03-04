Renato Gaúcho vê Brasileirão como prioridade no Vasco e diz: 'Venho com muito tesão' Renato traçou metas para o grupo e colocou o Brasileiro como prioridade durante o seu "mandato" Estadão Conteúdo 04.03.26 14h52 Renato Gaúcho (Matheus Lima / Vasco da Gama) Renato Gaúcho foi anunciado nesta quarta-feira como novo treinador do Vasco e tratou de dar uma sacudida na equipe logo em sua primeira entrevista no novo cargo. De volta a São Januário após um intervalo de 18 anos ele diz que chega para trabalhar com muito "tesão". "Estou com muita vontade e tesão de trabalhar. Gosto do que faço. Se não, estaria na minha praia jogando futevôlei e tomando chope. Se agora estou aqui, é porque gosto do que faço", afirmou o técnico já colocou a mão na massa e comandou o seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa. Em sua terceira passagem pelo clube dirigiu a equipe entre 2005 e 2006 e depois retornou em 2008, Renato traçou metas para o grupo e colocou o Brasileiro como prioridade durante o seu "mandato". "O Vasco tem três competições, mas o Brasileiro é prioridade. Tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil e vamos buscando. Vamos tentar andar nas três. Onde o time vai chegar, eu não sei. É difícil para todos", afirmou. Com vínculo até o final do ano, o novo treinador disse que o contrato não tem multa rescisória. Aproveitando o contato com os jornalistas, o experiente profissional mandou um recado para torcida e pediu apoio neste novo ciclo. "O treinador vive de vitórias. Vive de resultados no Brasil. Lá fora muitas vezes os resultados não vêm, mas é mantido. Deus queira que eu permaneça até dezembro e que o clube queira renovar", comentou Renato que disse ter cobrado bastante dedicação do elenco para que os resultados apareçam. Na lanterna do Brasileiro com um ponto em quatro rodadas, o time cruzmaltino volta a campo na próxima semana. No dia 12 (quinta-feira), os cariocas buscam seu primeiro triunfo em duelo com o Palmeiras, em São Januário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Renato Gaúcho Brasileirão prioridade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47