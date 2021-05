'Renato Gaúcho vai cair para Série B com esse time', alerta Neto sobre situação do Corinthians

Durante o "Donos da Bola" desta terça-feira, o ex-jogador Neto criticou uma possível contratação do técnico Renato Gaúcho para comandar o Corinthians após a saída de Vagner Mancini. O apresentador criticou o clube e afirmou que, mesmo com Portaluppi, o Timão brigará para não cair para a Série B no Brasileirão 2021 e que o treinador apenas aumentaria as dívidas do clube.

"Não vem, Renato! Não vem que você vai se danar! Você vai cair pra Série B! Com esse time, com essa administração e sem dinheiro, você vai cair pra Série B! Ou vai brigar para não cair. Porquê você no Grêmio só brigava por título na Copa do Brasil e Libertadores, no Corinthians, você não sabe quem são as pessoas que dirigem", opinou o apresentador.

"Pelo que sei ele ganhava 800 pau por mês. E vem pro Corinthians que não paga marmita pra jogar com Cauê, com Jô, num time que toma oito gols do Peñarol e do Palmeiras", explicou Neto, afirmando que a chegada de Renato Gaúcho aumentaria as dívidas do Corinthians.

"Pra terminar a minha visão de Renato Gaúcho: não, traz o Guto Ferreira, traz o Dorival, ou traz o Lisca, com todo respeito ao time em que eles estão trabalhando. Por que o Renato? Porque a "mídia chapa branca" vai esquecer de tudo que aconteceu, a mídia vai levar os caras nos programas de televisão para fazer média. Aqui não precisa vir", concluiu o ex-atleta.

O Corinthians espera definir o novo nome ainda nesta semana, já pensando no planejamento para o Campeonato Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil. O treinador que chegar feria pouco mais de uma semana antes da estreia pela competição nacional e ainda contaria com um 'amistoso de luxo" na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR.