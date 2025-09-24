Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz: 'Acabou o futebol por causa das redes sociais' Estadão Conteúdo 24.09.25 8h22 O técnico Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação do time tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe deu adeus à competição após empatar por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, nesta quarta-feira. Como os cariocas haviam perdido o jogo de ida por 1 a 0, a vaga nas semifinais ficou com os argentinos. "Entreguei meu pedido de demissão", declarou Renato em entrevista coletiva após a partida. "A partir de agora, outro vai estar aqui. Quero ver se ele vai escalar o time que o torcedor quer ou o time que ele acredita", disse. O treinador, que foi chamado de "burro" nas arquibancadas, demonstrou incômodo com as críticas da torcida, especialmente com comentários de "espertinhos da internet" falando sobre futebol. "Eu estou bem vacinado no futebol, sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, estava sendo chamado de burro. Então hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo opina. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador." "Eu dei uma entrevista há uns 2 meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós estamos perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é minha opinião." Renato Gaúcho foi anunciado pelo Fluminense em abril deste ano após a demissão de Mano Menezes. Ele comandou o tricolor carioca em 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento foi de 59%. Apesar da eliminação na Sul-Americana, título teoricamente mais acessível, o melhor momento de Renato à frente do Fluminense foi em torneios mata-mata. Ele levou o time às semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, caindo para o campeão Chelsea, e classificou o time para as semis da Copa do Brasil. Em dezembro, a equipe tricolor decide uma vaga na final com o Vasco. No Brasileirão, o Fluminense está na oitava posição com 31 pontos. Sob comando interino do auxiliar-técnico permanente Marcão, o time tricolor faz clássico com o Botafogo no domingo e tenta encerrar a sequência de oito derrotas consecutivas para o rival. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Renato Gaúcho demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Remo: hora de compensar o estrago 24.09.25 11h09 Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 Futebol Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona 24.09.25 10h32 Futebol Tuna anuncia Rodrigo Fonseca como novo técnico para a temporada de 2026 Equipe cruzmaltina já tem um substituto para Ignácio Neto, que deixou o clube após o fim da Série D 24.09.25 8h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 Futebol Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4 24.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00