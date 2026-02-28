Renato Gaúcho defende convocação de Neymar e diz que levaria camisa 10 'cegamente' à Copa O treinador discordou do discurso de que o jogador só deve ir ao Mundial se estiver 100% fisicamente Estadão Conteúdo 28.02.26 10h52 Às vésperas da definição da lista para a Copa do Mundo, Renato Gaúcho entrou no debate sobre Neymar e foi direto: convocaria o camisa 10 do Santos independentemente de estar no auge físico. Em entrevista à Romário TV, o ex-treinador do Fluminense afirmou que as chances do Brasil aumentam com o atacante no grupo. "Melhora (as chances de título com Neymar). O Brasil tem condições, sim, de ser campeão", afirmou Renato. Questionado se isso valeria com ou sem o craque, respondeu sem hesitar: 'Com o Neymar'. O treinador discordou do discurso de que o jogador só deve ir ao Mundial se estiver 100% fisicamente. Para ele, o talento do camisa 10 compensa qualquer limitação pontual. "Você tem um craque acima da média, ele pode não estar 100% como os demais. Se não estiver lesionado, eu levaria. Coloca ele nos últimos 20 ou 30 minutos. O adversário já estará cansado, e a qualidade dele faz a diferença", argumentou. Renato reforçou que, em jogos equilibrados de Copa do Mundo, a capacidade de decisão pesa mais do que a condição física plena. "Eu levaria o Neymar cegamente", completou. Neymar brilhou na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, pela Série A. O camisa 10 marcou dois gols e teve atuação destacada, repercutida na imprensa europeia. O jornal espanhol Marca afirmou que o atacante "recuperou sua magia", enquanto o Mundo Deportivo destacou a comemoração em apoio a Vini Jr. Já o francês LEquipe ressaltou o gesto como demonstração de solidariedade ao atacante do Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Futebol Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 27.02.26 16h52