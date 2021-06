Zagueiro revela emoção em gol e diz que Remo vai jogar com imposição na Série B

Mesmo zagueiro, Romércio demorou apenas dois jogos para marcar seu primeiro gol pelo Remo. A proeza aconteceu logo contra o Atlético-MG, que atualmente possui um dos elencos mais caros do país. O gol não foi suficiente para que os azulinos avançassem na competição, porém o defensor exaltou outros pontos positivos da partida em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11).

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil, diante de uma equipe muito qualificada como a do Atlético-MG. Conversamos antes do jogo para dar o nosso melhor, que a gente acreditava que dava para reverter o placar. Infelizmente não conseguimos, mas bora levantar a cabeça”, apontou.

Apesar da queda na competição, Romércio acredita que o desempenho frente ao Galo comprova que o Leão entra na Série B com uma equipe competitiva.

“O time sai muito confiante da Copa do Brasil. Agora é mudar a chave para o domingo, para a Série B. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo [contra o Botafogo] e levar um ponto para Belém", projeta.

O defensor também avalia que é possível manter o ritmo forte e a marcação alta ao longo do Brasileiro, que já é uma característica consolidada dos azulinos.

"A imposição. Vamos botar a bola no chão e jogar. A gente mostrou que tem qualidade, tem total confiança da comissão técnica para jogar. Em várias partes do jogo a gente mostrou que o nosso grupo é qualificado, tem grandes jogadores. É aplicar o que a gente vinha aplicando que, tenho certeza, vamos fazer um grande jogo diante do Botafogo", concluiu.

Primeiro gol

A estreia pelo Remo ocorreu no final de semana passada, contra o Brasil de Pelotas. Ele entrou em campo substituindo Suéliton, que saiu lesionado. Em seu segundo jogo, Romércio marcou bonito gol diante do Atlético-MG, algo que espera se repetir bastante ao longo do ano.

“Cheguei ao Remo tem 20 dias, ainda estou me adaptando. No jogo contra o Brasil de Pelotas fiquei 70 minutos em campo e, no meu ponto de vista, contribui muito, dei o meu melhor. Senti um pouco porque estava há um mês, praticamente, sem jogar. No jogo do Galo estava mais confiante e acho que fiz um grande jogo. O gol me dá mais confiança para crescer muito mais com a camisa do Remo. Espero que seja o primeiro [gol] de muitos", comemorou.

O primeiro foi em homenagem a filha. "Fiquei muito emocionado. Dediquei o gol para a minha filha Luíza, que vai fazer dez meses agora”, finalizou Romércio.