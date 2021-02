Remo confirma cirurgia de zagueiro que está fora da estreia no Parazão 2021

Zagueiro do Remo, Mimica sofreu uma intervenção cirúrgica na manhã desta quinta-feira. Ele teve uma fratura nos ossos do nariz. A informação foi adiantada por O Liberal e confirmada pelo clube.

O problema, no entanto, não é sério - a julgar pela quantidade de dias em que ele ficará de fora. No entanto, já é possível estimar que Mimica está fora da estreia azulina no Campeonato Paraense 2021, contra o Gavião, no estádio Baenão, segunda-feira (01).

Leia a nota do Remo sobre o assunto:

"O departamento médico do Clube do Remo informa que, o zagueiro Mimica, teve uma fratura nos ossos do nariz é passou por uma cirurgia na manhã desta quinta (25). O procedimento foi realizado com o Bucomaxilofacial Luiz Jorge Guedes. A previsão de retorno do defensor aos treinos físicos será de 7 a 10 dias".

Leia mais:

Zagueiro do Remo fratura o nariz e passará por cirurgia