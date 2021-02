Zagueiro do Remo fratura o nariz e passará por cirurgia

O técnico Bonamigo, do Remo, não terá como opção nos próximos dias o zagueiro Mimica. O jogador teve uma fratura no nariz e precisará passar por cirurgia ainda nesta semana em um hospital particular em Belém. A informação foi confirmada com médico do Remo, Jean Klay.

Mimica, de 35 anos, está na sua quarta temporada no Remo e já passou por uma cirurgia séria em 2019, após fraturar o tornozelo direito em um Re-Pa pelo Campeonato Paraense. Na última temporada o jogador maranhense disputou 31 partidas com a camisa azulina e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B.