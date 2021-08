Zagueiro do Remo bate recorde pessoal de jogos no ano

Para o jogo contra o Vasco, nesta sexta-feira (13), o zagueiro do Remo Romércio vai com um gás a mais. É que mesmo faltando pouco mais de quatro meses para terminar a temporada, o jogador bateu o recorde pessoal de jogos em um ano. Juntando as 17 partidas pelo Leão, com as dez pelo Guarani (SP), somam 27, em 2021. A sua maior marca era de 26, quando ainda jogava pelo time paulista, em 2020.

Além de bater a marca pessoal, Romércio vive um bom momento dentro de campo. É titular do time azulino e juntando a sua experiência com a juventude de Kevem, que vem da base do Remo, os zagueiros vem ajustando a zaga do Leão.

“Muito feliz com esse momento. Eu estive conversando com meu assessor semana passada, que estava muito feliz em alcançar essa marca aqui. Então, é dar sequência no trabalho e continuar vestindo essa camisa, honrando, e dando o meu melhor dentro de campo, que eu creio que até o final da competição, vai ser uma das minhas melhores temporadas como profissional”, declarou o jogador.

A partida entre Remo e Vasco ocorre nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Com pré e pós-jogo pelo YouTube e Facebook de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)